in der kappelner Innenstadt : Weg mit den kleinen Münzen

In Kappelner Geschäften wären Mitarbeiter und Kunden über Abschaffung von Ein- und Zwei-Cent nicht traurig.

Avatar_shz von Doris Smit

30. Januar 2020, 18:30 Uhr

Kappeln | Die EU-Kommission diskutiert über die Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen. In den Niederlanden wird schon gerundet, Länder wie Italien, Finnland und Irland prägen die beiden kleinsten Cent-Münzen bereits nicht mehr.

Benjamin Görlich ist Inhaber des Prinz Biomarktes in der Querstraße, und er wäre froh über etwas weniger Kupfergeld. „Das wäre eine Erleichterung“, sagt er und zeigt einen Topf voll mit Ein-, Zwei- und Fünf-Cent-Münzen. Das hat er aus der Kasse genommen und gewechselt. „Damit sie nicht überläuft“, erklärt er. Der Inhalt der Kasse werde mehrmals am Tag händisch gezählt. „Und in den letzten Tagen waren immer mehr als 100 Zwei-Cent-Stücke dabei.“ Die Preisumstellung bei den Produkten wäre dabei überschaubar, denn die meisten Preise werden von den Herstellern vorgegeben.

„Die Ein- und Zwei-Cent-Münzen können weg“, sagt Nico Thurau von Spielwaren Fahrrad Schmidt. Weniger Zählarbeit und eine aufgeräumte Kasse – das könnte er sich gut vorstellen. Die Frage, ob bei der Preisgestaltung auf- oder abgerundet würde, stellt sich auch bei ihm kaum. „Bei den meisten Artikeln richten wir uns nach den Vorgaben der Lieferanten“, sagt er.

Helga Rothe arbeitet im Teegeschäft „Lille Nordlys“. Dort gibt es eigentlich keine krummen Summen. „Alles endet auf null oder fünf“, sagt sie. Deshalb habe sie sich über die Diskussion auch noch gar nicht recht Gedanken gemacht. „Aber ich sehe kein Problem in der Abschaffung. Ich kenne das aus Italien und der Schweiz, da wird ja auch immer gerundet.“

Ilona Haarmann arbeitet im Kaufhaus Stolz. „Ich fände es auch gut, wenn die kleinen Münzen abgeschafft würden“, sagt sie. Und: „Die Kunden wollen das Wechselgeld meist gar nicht haben.“ Oft lande das Kupfergeld in den Spendendosen. „Das mache ich auch so. “

Ihr Chef und Filialleiter Lars Meyborg zeigt, dass besonders die Aktionsangebote oft auf 99 Cent enden. Da müsse halt die Entscheidung getroffen werden – aufrunden oder abrunden. Viele Hersteller empfehlen schon Preise, die auf fünf Cent enden. „Wir würden uns schon daran gewöhnen – auf jeden Fall macht es die Kassenlage übersichtlicher“, sagt er.

„Ich befürworte die Abschaffung der kleinen Münzen“, sagt Birte Martensen. Die Verkäuferin der Bäckerei Meesenburg lacht. „Die kosten doch in der Herstellung mehr als sie wert sind.“ Für das Geschäft würde es kaum Änderungen mit sich bringen, auch dort enden die meisten Preise bereits jetzt auf null oder fünf. Insgesamt schätzt Martensen aber, dass eher aufgerundet wird. Einer komplett bargeldlosen Zahlung steht sie eher skeptisch gegenüber. „Da kann man zu leicht den Überblick verlieren – und das verführt zum Kaufen.“

Anders Biomarkt-Kundin Regina Olma aus Brodersby: Sie ist gegen eine Abschaffung und sieht darin eine Preiserhöhung. „Es ist eine versteckte Verteuerung“, sagt sie und verrät, dass sie die kleinen Münzen sammelt. „Gerade war eine Flasche voll – davon gab es Brautschuhe für die Kinder“, sagt sie und lacht.

Dorothea Gulbins aus Kappeln fände die Abschaffung von kleinen Münzen dagegen in Ordnung. „Es ist eher lästig – so viel Kleingeld“, sagt sie und könnte sich auch gut vorstellen, ganz auf Bargeld zu verzichten.

„Weg damit“, sagt auch Gisela Wirries aus Niedersachsen. „Damit ist das Portemonnaie doch immer voll.“ Münzen ab fünf Cent – das würde ihr auf jeden Fall genügen.