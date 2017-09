Kappeln : Weckruf von „Peter Palette“

vergrößern 1 von 2 Foto: Nordmann 1 von 2

erstellt am 28.Sep.2017

Seit mehr als 30 Jahren ist die „Palette“ ein kleiner Pfeiler der Stadt. Die kleine Kneipe im Kehrwieder, vor allem aber ihr Inhaber, ist im Grunde nicht mehr wegzudenken. Hans-Peter Scholz gehört zu den Menschen, die man gerne direkt nennt, die hin und wieder anecken, manchmal auch provozieren. „Manchmal muss man die Menschen aufwecken, damit sie sich Gedanken machen.“ Das hatte er gegenüber unserer Zeitung schon vor einer ganzen Weile gesagt – und jetzt will er aufwecken. Sein Ziel: die Überarbeitung der sogenannten Sondernutzungssatzung – also der Vorschrift, die die Nutzung an öffentlichen Straßen regelt. Sein Wunsch: „Die Regelung und die Gebühren müssten ein bisschen erträglicher werden.“

Hans-Peter Scholz hat, so erzählt er es, bereits einmal gegen die Stadt geklagt, weil er die Gebühren, die er für die Nutzung seiner Terrasse bezahlen muss, für unverhältnismäßig hält. Und er hat verloren. Er verheimlicht nicht, dass diese ganz persönliche Angelegenheit für ihn der Anstoß war, das Rad einfach mal an höherer Stelle zu drehen. Oder wenigstens zu hinterfragen: Ist die Sondernutzung, wie sie derzeit festgeschrieben ist, tatsächlich noch angebracht?

Die Satzung stammt aus dem Jahr 2003. Sie legt unter anderem fest, welche Arten der Nutzung einer Erlaubnis bedürfen. Eine dazugehörige Tabelle definiert die Gebühren der einzelnen Nutzungsarten. Bei Scholz’ Terrasse richtet sich die Höhe der Gebühr nach der beanspruchten Fläche. Er sagt nun: „Wegen der Optik verteile ich Stühle und Tische über die ganze Fläche. Deswegen habe ich nicht mehr Tische, ich stelle sie nur großzügiger.“ Trotzdem bleibe der Umsatz derselbe. „Der Posten Sondernutzung ist für mich aber nur tragbar, wenn ich ihn auch erwirtschaften kann“, sagt Scholz. „Und deshalb mache ich mir inzwischen ernsthaft Gedanken, ob ich 2018 überhaupt Stühle hinstelle.“ Der „Palette“-Wirt möchte die Satzung angepasst wissen – vielleicht indem sie als Gebührengrundlage tatsächlich die Anzahl der Tische berücksichtigt oder die Lage der jeweiligen Lokalität. „Bisher fehlt einfach das Gespür für das, was einkalkuliert werden muss“, sagt er.

Der Hauptausschussvorsitzende Matthias Mau (CDU) hat sich mit dem Thema bereits lose beschäftigt. Und er sagt: „Wenn die Satzung wirklich schon so alt ist, könnte man sich auch fragen, ob sie denn noch in diese Welt passt.“ Gleichzeitig erinnert er aber auch daran, dass man damals bei der Gebührenfestlegung etwa bewusst auf eine Differenzierung von A- und B-Lage verzichtet habe, weil Kappeln zu klein sei. „Aber“, schiebt er hinterher, „man könnte ja mal überlegen, was in der Zwischenzeit so alles passiert ist.“ In Gänze auf die Sondernutzungsgebühren zu verzichten, schließt Mau jedoch aus. „Die Gebühren sind die sichere finanzielle Grundlage für das Handeln der Wirtschaft und Touristik Kappeln GmbH“, sagt er. „Und die liegt mir sehr am Herzen.“ (siehe Infobox)

Max Triphaus wird diese Worte gerne hören. Der WTK-Geschäftsführer zeigt sich gegenüber unserer Zeitung grundsätzlich offen für ein Hinterfragen der aktuellen Satzung inklusive ihrer Gebührentabelle. „Es ist selten etwas so gut, dass es nicht verbesserungswürdig wäre“, sagt er. Sollte es Wege geben, die Satzung „noch gerechter“ zu gestalten und so „mehr Zufriedenheit“ unter den Gewerbetreibenden zu erreichen, „tun wir gut daran, uns damit zu befassen“. Er selber wolle die Situation schon jetzt aufgreifen, um für sich selber weitere Informationen einzuholen.

Für den Wirtschaftskreis Pro Kappeln erklärt der Vorsitzende Stefan Lenz: „Im Moment ist das bei uns und unter unseren Mitgliedern kein Thema.“ Gleichwohl könne es angebracht sein, die Satzung einmal im Hinblick auf gerechtes Handeln zu durchleuchten, nur: „Was versteht man unter Gerechtigkeit?“, gibt Lenz zu bedenken. Ungeachtet dessen hält auch er es für erforderlich, der WTK nicht die finanzielle Basis zu entziehen.

Matthias Mau jedenfalls bereitet das Thema für seine nächste Hauptausschusssitzung vor – nicht, um gleich die ganze Satzung über den Haufen zu werfen oder neue Gebührentarife zu entwickeln. „Mein Ziel ist es, einen Grundsatzbeschluss zu erwirken, um festzustellen, ob wir die Satzung überhaupt anfassen wollen oder nicht“, sagt er. Ginge es nach Hans-Peter Scholz, liegt die Antwort auf der Hand.