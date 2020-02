Museumshafen Kappeln : Wasser auf dem Wanderweg am ASC

So lange ist die Sanierung noch nicht her, jetzt soll aber nachgebessert werden.

von Rebecca Nordmann

04. Februar 2020, 13:38 Uhr

Kappeln | Der Wanderweg am Kappelner Museumshafen ist erst etwa zwei Jahre alt. Trotzdem steht bereits an einzelnen Stellen nach Regenfällen das Wasser auf der Oberfläche und sammelt sich zu Pfützen. Der Bauausschussvorsitzende Lars Braack (SPD) wies darauf anlässlich der jüngsten Sitzung des Gremiums darauf hin und hatte auch einige Aufnahmen mitgebracht. Der Weg ist noch nicht auf voller Länge auf diese Weise fertiggestellt, das soll aber in naher Zukunft nachgeholt werden – so der Plan. Braack: „Bevor wir das tun, sollten wir erstmal prüfen lassen, woran es liegt, dass das Wasser nicht abläuft.“

Miles Engels vom Tiefbauamt hatte darauf bereits eine Antwort. Er sprach unter anderem von zu geringer Querneigung der Oberfläche und räumte ein: „Es ist ein wassergebundener Weg, das bringt einen Unterhaltungsaufwand mit sich – aber nicht in diesem Maß und nicht nach so kurzer Zeit.“ Engels kündigte an: „Die Firma wird nacharbeiten.“