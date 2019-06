Frage an die Schlei Boten-Leser : Was ist Ihnen Ihr Heringszaun wert?

Wir wollen von Ihnen wissen: Wie soll der Heringszaun aussehen? Und wie viel darf er kosten?

von Rebecca Nordmann

14. Juni 2019, 14:24 Uhr

Kappeln | Kümmerlich. Das hatte Johannes Callsen gesagt, als er am Himmelfahrtstag auf der Bühne der Alten Maschinenhalle stand. Zur Eröffnung der diesjährigen Heringstage bezog sich der CDU-Landtagsabgeordnete damit auf Kappelns Markenzeichen schlechthin – den Heringszaun. Das Konstrukt soll erneuert werden, das steht bereits seit Langem fest. Aktuelles Problem: Das bereitgestellte Geld wird aller Voraussicht nach nicht reichen. Und wenn doch, dann wird der Heringszaun deutlich kleiner ausfallen als bisher. Wir wollen daher von Ihnen wissen: Was ist Ihnen Ihr Heringszaun wert?

Der letzte seiner Art



Der Zaun, der letzte seiner Art, hat gelitten in den vergangenen Jahren. Sogar sehr. Den jährlichen Reparaturaufwand hat man heruntergefahren, schließlich soll ja ein neuer her. Mittlerweile allerdings dauert die Zeit zwischen kümmerlichem Altbestand und ansehnlichem Neubau schon deutlich länger als ursprünglich angenommen. Als die Sache startete, wollte man – recht ambitioniert, zugegeben – die Aufträge zur Sanierung zum Jahresende 2013 vergeben. Mitte 2015 prognostizierte man die Umsetzung für Herbst 2016. Jetzt steht der Sommer 2019 vor der Tür. Als Grund für die weit fortgeschrittene Zeit gilt die große Anzahl an Behörden, die alle ein oder zwei Worte mitreden wollen.

Gleichwohl ist der Ersatzbau politisch beschlossene Sache. Aus Tropenholz und Geogitter soll der Heringszaun der Neuzeit bestehen und damit widerstandsfähiger als bisher sein. Eine Machbarkeitsstudie hat für diese Variante, die günstigste von dreien, rund 450.000 Euro kalkuliert. Einen Großteil davon übernimmt der Europäische Meeres- und Fischereifonds, den Rest trägt die Stadt.



Siebenstelliger Betrag





Die aktuelle Entwicklung geht nun allerdings davon aus, dass es für dieses Geld nicht den Heringszaun gibt, den man eingepreist hatte. Von der Verwaltung heißt es: „Denkmalgeschützt ist der jetzige Bestand.“ Soll der neue Zaun in zumindest sehr ähnlichen Ausmaßen entstehen wie derzeit, werden die 450.000 Euro nicht reichen. Stattdessen würde wohl ein siebenstelliger Betrag aufgerufen. Will man aber im Budget bleiben, fällt der Neubau nur etwa halb so groß wie der jetzige aus.

Derzeit wartet die Verwaltung auf die genaue Ausarbeitung dieser beiden Versionen, dann ist die Obere Denkmalschutzbehörde gefragt, danach Kappelns Politiker.



Was darf er kosten?





Wir fragen jetzt schon einmal Sie! Wie soll Kappelns neuer Heringszaun aussehen? Was darf er kosten? Wie sollte die Stadt, das Marketing, die Region mit einem neuen Heringszaun umgehen? Oder sind Sie eventuell sogar bereit, auf das Wahrzeichen der Stadt zu verzichten, wenn ein gewisses Budget gesprengt wird?

Schreiben Sie uns an redaktion.kappeln@shz.de oder kommentieren Sie auf unserer Facebook-Seite. Wir sammeln Ihre Antworten und Vorschläge und werden diese unter Angabe Ihres Namens wieder veröffentlichen.