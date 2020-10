Kappeln : Wann kommt die Kurabgabe?

Eigentlich wollte Kappeln mit Beginn des Jahres 2021 seine Gäste zur Kasse bitten, jetzt wird es frühestens der 1. April. Noch sind viel zu viele Fragen unbeantwortet – aber die Vermieter fordern verbindliche Aussagen.

von Rebecca Nordmann

11. Oktober 2020, 18:10 Uhr

Kappeln | Im Mai vor einem Jahr schien der 1. Januar 2021 noch ziemlich weit weg. Jedenfalls weit genug, um das theoretische Konstrukt der Kurabgabe mit praxisnahen Inhalten zu füllen. Das war das Ziel, das man mit dem einstimmigen Stadtvertreterbeschluss damals im Mai 2019 in die Hände der Verwaltung gelegt hatte – und das dann doch offenbar so einfach nicht umzusetzen sein sollte. Ein Grund: die Corona-Pandemie. Sie erschwerte auch dieses Vorhaben erheblich, sodass ein knappes Jahr nach dem Beschluss von Ostern 2021 als Einführungsdatum die Rede war. Ähnliches wiederholte Bürgermeister Heiko Traulsen jetzt während der Hauptversammlung des Touristikvereins, als er den 1. April als möglichen Stichtag nannte – und sich etlichen Vermietern gegenüber sah, die auch dieses Datum aus bestimmten Gründen für wenig realistisch halten.

Dabei war es zunächst der Vereinsvorsitzende Ingwer Hansen, der einige fast mahnende Worte vorwegschickte. „Volle Innenstadt, voller Hafen, volle Parkplätze“ – vor allem im gerade zurückliegenden Sommer sei Kappeln so gut besucht gewesen wie noch nie. Hansen fuhr fort: „Wir wissen, dass diese Entwicklung nicht von jedem als positiv angesehen wird.“ Und auch er stellte die Frage: „Sind wir über die Grenze des Verträglichen vielleicht schon hinaus?“ Vor allem deshalb, weil so relevante Bestandteile wie Infrastruktur oder Dienstleistungen nicht hinterherkämen. Und das wiederum verärgere Gäste ebenso wie Einheimische. Hansen: „Da gibt es Nachholbedarf.“

Eben diesen Bedarf soll idealerweise die Kurabgabe decken. Sie wird ausschließlich von Gästen gezahlt (pro Übernachtung und pro Person) und fließt in die Erhaltung oder – noch besser – Aufwertung der touristischen Infrastruktur, wovon dann wiederum die Einheimischen ebenso profitieren sollen. Mindestens drei entscheidende Fragen jedoch sind bislang unbeantwortet: Welchen Betrag soll ein Gast zahlen? Welche Gegenleistung kann er dafür erwarten? Und wie wird das Procedere des Bezahlens organisiert? Bürgermeister Heiko Traulsen räumte ein, darauf noch keine Antworten geben zu können – zwar sei man bereits seit geraumer Zeit mit einigen Büros zu diesem Thema in Gesprächen, aber: „Wir sind noch nicht so weit, ich bitte noch um Geduld.“ Traulsen gab Ingwer Hansen insofern recht, als dass auch er betonte: „Die Kommune wächst mit ihrer Gästezahl nicht mit.“

Die Geduld, um die der Bürgermeister bat, ist allerdings nicht bei allen Vermietern vorhanden. Frauke Siemen vom gleichnamigen Ferienhof etwa erklärt: „Ich kann meinen Gästen, die ja schon jetzt für 2021 buchen, nichts zur Kurabgabe sagen – nicht, was sie kostet, nicht, was sie dafür bekommen. Das finde ich beschämend. Die Gäste müssen Klarheit haben.“ Siemen forderte Inhalte ein, womit sie den Gästen gegenüber die Kurabgabe rechtfertigen könne. „Wir Vermieter können die Kurabgabe vermarkten“, sagte sie. „Aber wir brauchen Argumente, um sie zu unterfüttern.“

Herta Itzke, Vermieterin von Ferienwohnungen, berichtete vom Brodersbyer Ortsteil Schönhagen, wo bereits seit einiger Zeit Kurabgabe fällig werde, die vom Vermieter kassiert und von der Kommune einmal jährlich eingezogen werde – „das ist das einfachste“, fand sie und betonte ebenfalls: „Wenn eine Gruppe mehrere Tage anreist, schlägt die Kurabgabe zu Buche. Das dem Gast nicht vorher nennen zu können, ist unfair.“

Der Bürgermeister machte schließlich deutlich, dass man über den Zeitpunkt der Einführung der Kurabgabe noch reden könne – „es kommt auf einen Tag nicht mehr an“. Man sei dabei, das Leistungsspektrum für die Gäste zu definieren und zu überlegen, wie man die Vermieter entlasten könne. All das jedenfalls brachte Ingwer Hansen schließlich dazu, folgende Idee zu formulieren: „Vielleicht sollte man die Kurabgabe auf 2022 schieben.“