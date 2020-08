Plathe in Kappeln : Walter Plathe: Alte Freundschaft rostet nicht

Der ehemalige „Landarzt“-Darsteller Walter Plathe war zu Gast in der „Palette“ und las aus seinem Buch „Habe die Ehre – Zille“.

16. August 2020, 15:07 Uhr

Kappeln | Er war wieder da und zog seine Kappelner Fans und Freunde in Nullkommanichts in seinen Bann. Man kennt sich aus jener Zeit, als Schauspieler Walter Plathe – „Ich bin ein Ur-Berliner“ – in der „Landarzt“-Serie begeisterte. Bis 2008 – 17 Jahre lang. Das verbindet, nicht zuletzt deshalb, weil Plathe über seine schauspielerische Tätigkeit in der Schleistadt und Umgebung hinaus den Kontakt zur Bevölkerung suchte und fand. Die Verbindung hat er stets aufrecht erhalten und so verwunderte es nicht, dass der Andrang bei seinen beiden Solo-Auftritten am Wochenende groß war. Man wollte ihn wiedersehen, ihm zuhören, miteinander sprechen: Alte Freundschaft rostet nicht.

Am 14. und 15. August war er mit Lesungen über den „Pinselheinrich“ in Aktion – wortgewaltig und einfühlsam. Wenn der Andrang auch groß war, so war die Schar derer, die dabei sein konnten, doch relativ klein. Die Corona-Pandemie forderte ihren Tribut. In der „Palette“ musste notgedrungen auf Abstand gegangen werden. Wo es sonst bei Plathe-Auftritten „rappelvoll“ war, gab es nur Platz für 30 Personen, draußen auf der Veranda für weitere zehn. Dennoch: Alle kamen auf ihre Kosten und waren froh, dabei sein zu können.

Die Filmografie von Walter Plathe reicht bis in das Jahr 1972 zurück und hat ihn bekannt gemacht. Auch ist er begeisterter Theaterschauspieler, lässt seine markante Stimme zudem in Hörspielen ertönen. Für seine Darstellungen ist er immer wieder mit Preisen ausgezeichnet worden. Und die Kappelner wissen, was „wir an unserem Landarzt haben“.

Diesmal ging es um Heinrich Zille, einen legendären Berliner, den Plathe nicht nur dargestellt hat, sondern dem er sich auch verbunden fühlt. Zille habe etwas mit seiner Kindheit zu tun, sagte der 69-Jährige und fügt hinzu, dass dessen Milieu auch „meines war“.

Und längst ist der Schauspieler auch unter die Schriftsteller gegangen. Seiner Biografie „Ich habe nichts ausgelassen“ (2017) folgte in diesem Frühjahr die Herausgabe von „Habe die Ehre – Zille“. Und aus diesem 125-seitigen Buch mit vielen Zille-Illustrationen las er nun vor: Ein Stück Berlin und damit einer Stadt, die ständigen Veränderungen unterworfen ist. Plathe ist nicht nur Mitbegründer des Zille-Museums, sondern ist auch tätig in der Zille-Gesellschaft. Denn: Zille, 1858 in Radeburg bei Dresden geboren und 1929 in Berlin verstorben, war Grafiker, Maler, Fotograf und bevorzugte in seiner Kunst lokalpatriotische und sozialkritische Themen. Plathe zeichnet mit seinem Buch das Leben Zilles nach und lässt ihn in Anekdoten und Geschichten selbst zu Wort kommen – die Biografie eines Künstlers, die seine Einzigartigkeit als Chronist des einstigen Berliner Volkslebens verdeutlicht: hörens- und nachlesenswert. Denn natürlich gab es das Buch nach der vergnüglichen Zille-Stunde zu kaufen: Von Walter Plathe signiert.

Für ihn verkörpert Heinrich Zille, auf dessen Spuren er sich begeben hat, mit seiner „Milljöh“-Beschreibung „die reinste Inkarnation Berlins“.

Doch für Walter Plathe, ist auch mit der Schauspielerei noch längst nicht Schluss. Wenn Corona keinen Strich durch seine Planungen macht, wird er im Herbst auf Tournee gehen und im Theater von Neustrelitz auf der Bühne zu sehen sein. „Langeweile gibt es für mich nicht“, sagte der Berliner, der während seiner Kappelner „Landarzt“-Zeit auch den „Landarzt“-Fonds aus der Taufe hob und mit dazu beitrug, verschiedene Projekte zu realisieren und zu unterstützen.

Daran erinnerte sich Hans-Peter Scholz, in Kappeln kurz „Peter Palette“ genannt, gerne. Auch er ist Berliner und kam 1984 nach Kappeln. Seine Kneipe hat Kultur-Charakter und mit Walter Plathe verbindet ihn eine Freundschaft, die über Plathes „Landarzt“-Zeit hinaus von Bestand ist. Gerne hat Scholz deshalb seine Kneipe für die Lesung zur Verfügung gestellt und sagte mit Blick auf den Schauspieler: „Schön, dass er wieder da ist.“

Freund und Fan zugleich ist der 82-jährige Jochen Bruer aus Kappeln, der noch eine Eintrittskarte ergattert hatte. Gerne erinnerte er sich an die Auftritte des Schauspielers bei Veranstaltungen in der Stadt. Er organisiert auch einmal im Jahr Fahrten zum Winterhuder Fährhaus – immer dann, wenn Plathe dort auftritt. Dann fahren 40 bis 50 Freunde und Fans „zu unserem Walter“.

Bei der Lese-Partie war auch Udo Schmidt aus der Schleistadt. Walter Plathe gehört zu seinem Leben dazu. Klar war für ihn, dass er jetzt zur Lesung „Habe die Ehre – Zille“ kam. Er wollte Plathe endlich wiedersehen und ihn live erleben.