Steinfeld : Vorbereitungen fürs schnelle Netz

Die Gemeinde Steinfeld rüstet sich für die Zukunft mit Leerrohren.

von ami

17. September 2018, 15:31 Uhr

Die Breitbandversorgung der Gemeinde Steinfeld war Thema einer Sitzung der Gemeindevertretung. Nach alten Erhebungen sollten 50 Grundstücke unterversorgt sein, also nicht die Mindestübertragsungsleistung erhalten. Neue Erhebungen haben nun ergeben, dass 40 dieser 50 Grundstücke zumindest Anschluss an die derzeitige Mindestübertragungsleistung haben. Um aber allen Bürgern in Zukunft einen Zugang zu höheren Leistungen zu ermöglichen, beschloss die Vertretung, im Rahmen des Ausbaus der Wasserversorgung, Leerrohre mit verlegen zu lassen. „Damit sind wir für die Zukunft gut gerüstet“, kommentierte Bürgermeister Wolfgang Hinz den zustimmenden Beschluss der Gemeindevertretung.

Für den Naturpark Schlei will die Gemeinde keinen höheren Kostenanteil tragen. Da das Land jetzt 90 Prozent der Personalkosten für Naturparks übernimmt, wurden die Mitgliedsgemeinden aufgefordert, den zehnprozentigen Unterschuss zu finanzieren.

Im Nachgang zu den Wahlen der konstituierenden Sitzung wurden Lenka Anders und Thomas Pranzkat als bürgerliche Mitglieder für den Bau-, Wege und Umweltausschuss benannt. Dörte Weitkamp und Petra Grümmert gehören dem Kultur- und Jugendausschuss an. In den Abwasserbeirat der Stadt Schleswig entsendet Steinfeld Wolfgang Hinz, ihn vertritt Martin Knackstedt.

Anne Marxen und Thomas Lorenz wurden vom Bürgermeister aus der Gemeindevertretung verabschiedet.

Zum Thema Markttreff musste Bürgermeister Hinz einräumen, dass es immer noch nicht gelungen sei, einen neuen Betreiber zu finden. Gemeinsam mit den Markttreff Gremien des Landes werde an einer Lösung gearbeitet.