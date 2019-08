Vom Parkplatz zum Baugrundstück

Gemeinde Süderbrarup zieht Gelände an der Bismarckstraße für das Projekt „bezahlbares Wohnen“ in Betracht

von Tina Jäger

16. August 2019, 14:22 Uhr

Süderbrarup | Bei der ersten nach den Sommerferien stattgefundenen Ausschusssitzung für Bau, Planung und Umwelt in Süderbrarup informierte Bürgermeister Friedrich Bennetreu zum Thema „Bezahlbares Wohnen“. „Aufgrund der Eigentumsverhältnisse kommt nur das Grundstück Angelnstraße/Bismarckstraße in Frage, beziehungsweise das Spielplatz- und Parkplatzgelände“, erklärte er. Das ursprünglich für eine Bebauung in Erwägung gezogene Spielplatzgrundstück habe sich als ungeeignet erwiesen, da die erforderliche Verlegung der darunter liegenden Schmutz- und Regenwasserleitungen zu kostenintensiv wäre. Der ehemalige Lehrerparkplatz dagegen biete bessere Möglichkeiten. Er sei auch Teil des Städteförderbauprogramms „Aktive-Stadt und Ortsteilzentren“, in das Süderbrarup aufgenommen wurde. Fördermittel stünden in diesem Fall also in Aussicht, allerdings würde die Inanspruchnahme des Förderprogramms auch eine zeitliche Verzögerung bei der möglichen Umsetzung von zirka ein bis zwei Jahren mit sich bringen.

Der Ausschussvorsitzende Dirk Block trug vor, dass das parteiübergreifend initiierte Energiekonzept der Gemeinde Süderbrarup eine Optimierung der Wärme- und Stromverteilung im Rahmen der bestehenden Leitungen vorsieht. Für die Umsetzung können Fördermittel vom Land und Bund über 85 Prozent beantragt werden. 15 Prozent müsste die Gemeinde selbst tragen. Für die Antragsstellung ist eine professionelle konzeptionelle Grundlage notwendig, die das Amt allein weder technisch noch von den Kapazitäten her leisten kann. Aus diesem Grund wurde mit acht Ja- und einer Neinstimme die Empfehlung gegeben, das dargestellte Leistungsspektrum extern zu vergeben und Angebote einzuholen, um entsprechende Fördermittel beantragen zu können.

Im Zuge der Sanierung der Bismarckstraße 2 wurde einstimmig empfohlen, der Mitverlegung der Fernwärmeleitungen zuzustimmen, unter noch festzulegender vertraglicher Gestaltung. Fernwärme an sich soll gefördert werden, und es mache Sinn, Aufwand zu sparen, wenn der Boden eh aufgemacht wird. Aber selbstverständlich müssten vorher Kosten, Finanzierung und alle vertraglichen Einzelheiten erarbeitet sein, fasste Dirk Block zusammen.

Weiteres in Kürze:

>Die Mittel für vier E-Ladestationen sind zugewiesen. Zwei sollen am Bahnhof, eine an der Schule am Markt und eine auf dem Parkplatz der Schleswiger Volksbank positioniert werden.

> Zur „Rennstrecke“ Heidbergweg im Bereich Gerstekühl gibt es bisher keine Lösung. Laut Friedrich Bennetreu wurde der Antrag auf eine Tempo-30-Zone vom Kreis abgelehnt.

>Beschwerden über diverse Nichteinhaltungen der Straßenreinigungssatzungen in den Ortsteilen Süderbrarup und Brebel sollen jetzt vom Ordnungsamt geprüft werden. Die Satzung kann im Internet runtergeladen werden.

>Die Sanierung der alten Weihnachtsbeleuchtung ist zu kostenintensiv.