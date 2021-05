Bauarbeiten in Kappeln : Vollsperrung im Alten Schulweg

Weil Bauarbeiten anstehen, kommt es in Lüttfeld zu Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund von Dacharbeiten mit einem Arbeitskran muss der Alte Schulweg auf Höhe der Hausnummer 2 am Dienstag 25. Mai, in der Zeit von 7 bis 16 Uhr voll gesperrt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Eine Zu- und Abfahrt in den Alten Schulweg ist dann nur über die Lüttfelder Straße möglich. Da die Einbahnstraßenregelung in dieser Zeit aufgehoben w...

