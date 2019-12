Kappelner Geschäftswelt : Volksbegehren: Kappeln macht mit

Bündnis kämpft gegen Fracking in Schleswig-Holstein und immer mehr Kapplener Geschäftsinhaber beschließen, die Initiative zu unterstützen.

von Doris Smit

08. Dezember 2019, 18:26 Uhr

Kappeln | Man sieht sie zur Zeit vermehrt in Kappeln – die großen Plakate, die auf das Volksbegehren zum Schutz des Wassers aufmerksam machen. Seit dem 2. September sind bereits rund 40.000 Unterschriften gesammelt worden. 80.000 sollen es bis zum 2. März 2020 noch werden. Dann kann der angestrebte Volksentscheid erreicht werden.

Zum Hintergrund:

Sie wollen, dass das Grund- und Trinkwasser in Schleswig-Holstein geschützt wird: Das Bündnis aus Politik, Naturschutzverbänden und Bürgerinitiativen möchte mit seiner Initiative die Bürger aufklären und das Wasser vor dem umstrittenen Fracking schützen. Fracking ist eine Methode zur Erdgas- und Öl-Gewinnung, bei der ein Cocktail aus Wasser, Sand und Chemikalien in den Boden gepresst wird. Es entstehen Risse im Gestein, durch die Erdöl und Erdgas entweichen und an die Oberfläche gebracht werden können. Dr. Reinhard Knof von der Volksinitiative (VI) beschreibt, wie an den Bohrplätzen mit Gefahrstoffen gearbeitet wird, die in den Boden gelangen und das Wasser verunreinigen können. „Diese Gefahrstoffe dürfen kein Betriebsgeheimnis der Firmen sein“, erklärt er. Durch die Risse können auch Erdbewegungen ausgelöst werden, wie kürzlich in Niedersachsen. „In den Niederlanden gibt es bereits mehr als 100.000 geschädigte Gebäude. So etwas hört nicht an der Feldgrenze auf“, so Knof.

Das Gebiet in der Region, für das schon einmal eine Lizenz vergeben wurde, ist das Feld Sterup. Es reichte grob von Dollerup im Norden bis Rabenkirchen im Süden, von Sörup im Westen bis Stangheck im Osten.

Am Freitag hat das Landesverfassungsgericht in Schleswig den Antrag der VI zum Schutz des Wassers auf einen neuen Paragrafen (7a) im Landeswassergesetz, der ein vollständiges Frackingverbot regeln sollte, zurückgewiesen. Die anderen Teile der Volksinitiative, für die jetzt das laufende Volksbegehren Unterschriften sammelt, wurden vom Landtag für zulässig erklärt.

Durch einen Volksentscheid könnten zumindest strengere Vorgaben für Fracking erreicht werden. Außerdem sollten Ölkonzerne transparenter arbeiten. „Es ist wichtig, dass das Leben und die Gesundheit der Bevölkerung wertvoller eingestuft werden als die Geschäftsgeheimnisse der Betriebe“, erklärt Knof. Die Regierung fürchte um den Wirtschaftsstandort Schleswig-Holstein, sagt er weiter. Dass die Wirtschaftsunternehmen vor Ort die Situation anders beurteilen und das Volksbegehren begrüßen, zeigt die große Akzeptanz und der Wille, mitzuhelfen: Frauke Schildberg-Schroth ist in Kappeln, aber auch in Süderbrarup und Gelting auf viele offene Ohren gestoßen. „Alle sind interessiert, kaum einer hat abgelehnt“, erklärt sie. Der Schuster No. 1 in Süderbrarup gibt mit jedem reparierten Schuh auch ein Formular aus. „Und im Schreibwarenladen Hänsgen in Gelting geben die Kunden sich die Klinke in die Hand und möchten unterschreiben“, sagt sie. Auch in Kappeln nimmt die Zahl der Geschäfte, die mitmachen, täglich zu. Das ist gut so, findet die engagierte Stoltebüllerin, denn die Öffnungszeiten in den Läden gehen über die der Amtsverwaltung hinaus.

Einen eigenen Tresen hat das Volksbegehren im E-Center Kappeln von Andreas Brick bekommen. „Er spricht die Leute an und ist sehr engagiert“, sagt Schildberg-Schroth. Brick sagt: „Ich bin gegen Fracking und ich lege viel Wert auf die gute Wasserqualität in der Region. Wir haben doch so schon genug Probleme vor der Tür, zum Beispiel mit dem Mikroplastik.“ Viele der Edeka-Kunden kommen aus der Region. „Hier haben sie die Möglichkeit, sich zu informieren und teilzunehmen“, sagt er.

Auch Kerstin Rosinke, Leiterin der Stadtbücherei, hat die Formulare und Informationen ausliegen. „Viele unserer Nutzer kommen aus dem Umland, wir haben auch noch welche in Steinbergkirche, und es betrifft ja alle in der Region“, sagt sie.

Sogar bei „Bi de Kark“ von Henriette Stein liegen die Formulare gut sichtbar zwischen dem skandinavischen Kunstgewerbe an der Kasse. „Das, was hier durch Fracking gefördert werden könnte, steht doch in keinem Verhältnis zu den Schäden, die entstehen können“, sagt Stein.

Die unterschriebenen Formulare gehen an die Verwaltung. Die Unterzeichner müssen sich um die amtliche Bestätigung nicht kümmern. Schildberg-Schroth freut sich: „Es ist eine positive Resonanz – obwohl das Weihnachtsgeschäft jeden Platz benötigt, ziehen in Kappeln so viele an einem Strang“, sagt sie. Wer auch mitsammeln möchte, dürfe sich gern bei Reinhard Knof oder bei Frauke Schildberg-Schroth unter Telefon: 046 42 / 39 57 melden.



>www.vi-wasser.de