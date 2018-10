Kappeln : Vierbeiner auf dem Laufsteg

Viele Besucher beim Herbstfest im Tierheim Weidefeld. Der Tierschutzverein Angeln-Schwansen plant Auslauf für Herdenschutzhunde.

14. Oktober 2018

„Er ist fünf Jahre alt und kastriert. Seine Besitzerin wurde verhaftet und „Milo“ kam zu uns. Jetzt, nach vier Monaten, darf er vermittelt werden. Er verträgt sich gut mit anderen Hunden, Katzen müssen nicht unbedingt sein. Sonst mag er eigentlich jeden. Ein toller Hund“ – Sabine Hegemann schwärmte von dem lebhaften Jack Russell-Terrier. Das tat die Leiterin des Tierheims in Weidefeld aber bei jedem der Vierbeiner, die gestern beim Herbstfest dem Publikum vorgestellt wurden. Die Mitarbeiterinnen führten die Hunde an der Leine, Hegemann übernahm die Moderation.

„Jetzt kommt unser Rotzlöffel“, sagte sie lachend, als ein fünf Monate alter Welpe das Feld stürmte. Ein Labrador, vermutlich. „Das war auch eine Sicherstellung durch die Behörden“, erklärte die Leiterin. Ein Züchter hatte drei Welpen an eine 78-Jährige vermittelt. Zwei davon sind dann bei uns gelandet“. Das Tierheim vergibt keine Namen an Welpen. „Das sollen die neuen Halter lieber selbst tun“, sagte Hegemann. Der Bruder des jungen Rabauken war bereits vermittelt – „auf einen Hof an der Schlei, dem geht’s super“. Für den kleinen Wildfang gab es gestern zwar direkt einige Interessenten, aber Tierpflegerin Marie Schumacher machte deutlich: „Ja, er ist jung , aber er hat es auch faustdick hinter den Ohren.“ Finja Larsen hatte der Kleine es angetan. Die 12-Jährige war mit ihrer Mutter aus Mohrkirch gekommen. Die Familie hat einen älteren Hund und viel Erfahrung. Der nächste Schritt zur Annäherung an „Milo“ wären jetzt zahlreiche Besuche und Spaziergänge. „Wir wollen das noch mal mit der ganzen Familie überlegen“, sagte die Mutter.

Weiter ging es auf dem Laufsteg für die Hunde: „Binki“, „Ronja“, „Benny“ zeigten sich lebhaft, aber geduldig. „Thor“ sorgte für Unterhaltung. Sein rechtes Ohr steht frech in die Luft, sein Fell ist gerade etwas spärlich, er leidet an Cushing, einer Hormonerkrankung, und wird entsprechend behandelt. „Er ist ungeheuer freundlich und hat so schöne Augen. Und das mit dem Fell kriegen wir auch noch hin“, sagte die Moderatorin. „Was ist das für eine Rasse?“ kam die Frage aus dem Publikum. „Das wissen wir auch nicht – im Zweifelsfall Weidefelder Hochadel“, erklärte Hegemann fröhlich souverän.

Die Idee mit dem „Dogwalk“ während des Festes war neu und kam bei den zahlreichen Gästen gut an. Die kamen aus den unterschiedlichsten Gründen, genossen Kuchen, Suppe und den Austausch. Neben den Hunden konnte sie einen Blick auf die vielen jungen Katzen und Kaninchen werfen.

„Ich möchte einen Hund“, sagte Merle (3) und ihre Mutter Natascha Karg lachte. Heute seien sie erstmal nur zum Gucken mit Freunden hier, erklärte sie den Sonntagsausflug. „Später vielleicht mal.“ Monika Petersen kam mit ihrer Freundin Else Burzlaff. Sie wohnen in Pinneberg, haben aber ihren Zweitwohnsitz in Schönhagen. „Ich hatte zehn Jahre einen Cocker Spaniel, der musste vor einem Jahr eingeschläfert werden“, erklärte Petersen. Nun sei sie selbst schon 78 Jahre alt. „Das muss man sich genau überlegen. Da geht eigentlich auch nur ein gebrauchter Hund, sozusagen“, sagte sie. Gestern wollte sie sich mal einen ersten Eindruck verschaffen.

Elisabeth Westermann ist Klangcode-Therapeutin in Süderbrarup und behandelt Menschen und Tiere. Auch zum Zwecke der Ausbildung kommt sie oft ins Tierheim und fühlt sich verbunden. Ein eigenes Tier hat sie nicht. „Noch nicht, dafür bin ich beruflich zu viel unterwegs.“

Auf dem Laufsteg war mit „Anton“ inzwischen einer der letzten Kandidaten angekommen, ein ein junger und eindrucksvoller kaukasischer Owtscharka. „Für diese großen Herdenschutzhunde soll hier ein großer Auslauf gebaut werden“, erklärte Silke Wöbke, Kassenwartin im Tierschutzverein Angeln-Schwansen, zu dem das Tierheim Weidefeld gehört. „Dafür und für zahlreiche Reparaturen sammeln wir heute.“