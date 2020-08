Künsterkolonie Wormshöft in Maasholm : Vier Tage Bilderschau unter freiem Himmel

Vom 13. August an stellen mehrere Künstler auf dem Mühlengelände in Wormshöft aus.

12. August 2020, 16:57 Uhr

Maasholm | Wasser, Landschaften, Menschen, Tiere und besondere Gebäude stehen thematisch im Blickpunkt der zweiten Open-Air-Ausstellung der Künstlerkolonie Wormshöft – vom 13. bis 16. August (jeweils von 11 bis 19 Uhr) auf dem Mühlengelände in Wormshöft. Ob Öl, Aquarell, Zeichnungen mit Kohle und Bleistift, Mischtechnik, Pastell oder Moorlauge: Das Spektrum der rund hundert Bilder ist vielfältig. Und alles präsentieren die ausstellenden Künstler unter dem Dach der weit ausladenden alten Esche.

Die Künstlerkolonie, das waren anfangs Norbert Sommer (75) aus Hasselberg und Angelika Carmen Westphal (56) aus Maasholm. Bei einer Geburtstagsfeier lernten sie sich kennen, verstanden sich auf Anhieb, weil beide die Kunst nicht nur lieben, sondern auch praktizieren. Als „Künstlerkolonie“ organisierten sie im vergangenen Jahr die erste Open-Air-Kunstausstellung. Da hatten sie als Gast-Künstler Ingo Clausen (59) eingeladen. Und so wurde er in der Künstlerkolonie der dritte im Bunde.

Den Schiffsbauingenieur hat es von Fahrdorf nach Maasholm verschlagen. Seit seiner Kindheit malt er – bevorzugt maritime und Landschaftsmotive. Seine Devise lautet „Wolken, Wind, Wellen“, und das hat er mit der Schlei vor der Haustür. Seine Bilder spiegeln die Liebe zum Wasser, zu Schiffen und der Landschaft wider.

Norbert Sommer bezeichnet sich selbst als den „Bildermaler von Wormshöft“. Den gebürtigen Tarper verschlug es berufsbedingt nach Remscheid, 2003 ließ er sich im „Unruhestand“ im Hasselberger Teil von Wormhöft nieder. Schon immer hielt er seine Gedanken mit Skizzen und Zeichnungen fest. „Mit Auge, Kopf, Bleistift und Farben fülle ich weiße Flächen und so entstehen meine Bilder.“

Angelika Carmen Westphal war Altenpflegerin. Die gebürtige Schwäbin zog mit ihrem Mann Arno – ein gebürtiger Schleswig-Holsteiner – 2016 von Berlin in den Maasholmer Part von Wormshöft. Sie hat sich der Porträtmalerei verschrieben.

Gastkünstlerin während der Open-Air-Ausstellung ist Merle Wittchow. Sie lebt in Fleckeby in Schwansen, Landschaftsbilder und Porträts in „Plein Air“ sind das, was die Besucher von ihr zu sehen bekommen.

Während der Ausstellung wird den Besuchern auch Erzählkunst „von Herz zu Herz“ geboten. Darauf sind die Künstlerkolonisten gespannt. Für die Erzählerin und ihre Zuhörer öffnet sich am Sonnabend, 15. August, ab 16 Uhr der „Lauschkorb.

Da es mit Parkplätzen in Wormshöft schlecht bestellt ist, wird empfohlen, im Oeher Weg bei Maasholm-Bad die Wagen abzustellen und dann 500 Meter zu Fuß zur Ausstellung zu laufen. Eine andere Parkmöglichkeit gibt es auf dem Parkplatz am Ortseingang von Maasholm.