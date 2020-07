Fußgängerzone in Kappeln : Viele meiden die Innenstadt

Kappeln ist derzeit voller als sonst um diese Jahreszeit. Auf Facebook haben wir Stimmen gesammelt, wie die Menschen das Miteinander in der Fußgängerzone in der Corona-Pandemie erleben.

von Rebecca Nordmann

31. Juli 2020, 18:27 Uhr

Kappeln | In der vergangenen Woche hat unsere Zeitung darüber berichtet, dass es in Geschäften, am Hafen und in der Fußgängerzone immer schwieriger wird, die aktuell erforderlichen Abstände einzuhalten. Es sind nicht nur die Einheimischen, die sich derzeit in Kappeln aufhalten, sondern auch jede Menge Gäste – mehr als sonst, weil die Tendenz, seinen Urlaub im Heimatland zu verbringen, in diesem Sommer deutlich ausgeprägter ist als üblich. Eineinhalb Meter zwischen sich selbst und andere zu legen, ist angesichts der Fülle an Menschen daher kaum noch möglich – aber entscheidend, will man zur Ausbreitung des Coronavirus nicht unnötig beitragen. Auf Facebook fragte der Schlei Bote die Nutzer danach, ob sie sich trotz allem weiterhin entspannt durch die Stadt bewegen oder Bedenken haben. An dieser Stelle geben wir einige Standpunkte wieder.

„Wir gehen nur in die Stadt, wenn wir müssen und es sich nicht vermeiden lässt“, schreibt etwa Sabine Hansen. „Kein Bummel, kein Eiscafé, kein gar nichts. Es fühlt sich für uns richtig an, dass wir Getummel meiden. Gastronomie kommt für uns auch nicht in Frage (nur Außer-Haus-Bestellungen).“ Überhaupt zieht sie eine klare Grenze: „Uns reichen die Familie und ein kleiner Freundeskreis. Berufsbedingte Kontakte sind schon genug, das müssen wir in der Freizeit nicht auch noch haben.“

Ganz ähnlich handhabt es Nadine Vorbringer. Sie schreibt: „Wir meiden im Moment die Innenstadt.“ Sollte es doch nicht anders gehen, dann sei sie am frühen Vormittag und ausschließlich mit Mundschutz unterwegs. Allerdings: „In den Ferien bisher nur 2x.“

Strapaziert ist die Geduld von Tanja Zydatiß. „Es ist einfach nur nervig, man wird teilweise angerempelt mit Kind“, hat sie festgestellt. „Es wird ja nicht mal Abstand gehalten, und alle quetschen sich in die kleinen Läden.“ Sie wünscht sich ein bisschen mehr Rücksicht, berichtet aber auch davon, dass die Markierungen auf den Gehwegen mitunter ignoriert würden.

Etwas differenzierter nimmt Sebastian Kochendörfer die Situation wahr. Er schreibt: „Sind nicht nur die Touristen, auch viele Einheimische halten sich weder an die Abstandsregel noch tragen sie eine Maske, wenn sie Geschäfte betreten.“ Auch von den Konsequenzen berichtet er: „Geschäftsleute und deren Personal müssen sinnlose Diskussionen führen und sich teils beschimpfen lassen, einfach nur peinlich solche Menschen.“

Derweil erinnert Udo Einfach Udo an die Zeit, als das Einreiseverbot für Touristen galt. „Es wurde doch sooooo gejammert als keiner kommen durfte, dass wir die Urlauber brauchen. Nun sind sie da, ist das auch wieder nicht richtig.“ Sebastian Kochendörfer reagiert mit einer klaren Meinung darauf: „Doch, ist richtig, aber Corona macht im Urlaub keinen Urlaub, und jeder hat sich an die Allgemeinverfügungen zu halten. Keine Diskussion.“

Auch Silke Buhler hat nicht allein bei Urlaubern den Grund für die aktuelle Lage ausgemacht. „Kappeln ist einfach überfüllt. Wenn wenigstens auf Abstand geachtet und Mund-Nase-Schutz getragen wird, wo es angebracht ist. Aber das fällt vielen schwer. Nicht nur den Touristen.“

Von ihrem Kappeln-Aufenthalt im Juni erzählt Andrea Feldmann. Während dieser Zeit habe sie nur das Nötigste in der Innenstadt erledigt. „Wir hatten lange überlegt, ob wir überhaupt kommen sollen“, räumt sie ein. Sie habe bei ihrer Vermieterin nachgefragt – und: „Ich kann gut nachvollziehen, dass man als Einheimischer seine Bedenken hat, wenn die Touris in Massen aufschlagen und sich nicht an Regeln halten – aber die Antwort war eben auch, dass die Urlauber nötig sind und gebraucht werden.“ Sie sei angereist, habe viel Zeit in der Ferienwohnung verbracht oder mit dem Rad entlegene Ecken aufgesucht. „Aber wir waren echt entsetzt, wie viele Leute zum Beispiel am Hafen unterwegs waren, ohne auf Abstand zu achten oder sich zum Beispiel beim Bäcker nur nach Aufforderung widerwillig die Maske aufsetzen.“ Und etwas Grundsätzliches spricht schließlich Margret Lang an. „Kappeln ist nicht wirklich für diese vielen Touristen ausgelegt“, schreibt sie.

Die Tendenz dieser Facebook-Debatte ist deutlich: Die meisten empfinden die Innenstadt als zu voll, um sich noch problemlos an geltende Abstände halten zu können. Die Gemeinde Büsum (Kreis Dithmarschen) hat inzwischen eine Tragepflicht für Mund-Nasen-Bedeckungen in der Fußgängerzone ausgesprochen, gleiches gilt für den Besuch des Büsumer Wochenmarktes. Zusätzlich gibt es Bodenmarkierungen in bestimmten Abschnitten der Fußgängerzone, die eine Laufrichtung vorgeben. Auf der ostfriesischen Insel Norderney gilt ebenfalls für ausgewählte Einkaufstraßen eine Maskenpflicht. Die Stadt Flensburg, die eine ähnlich hohe Besucherfrequenz in der Innenstadt verzeichnet, verzichtet aktuell darauf, Fußgänger das Tragen einer Maske im Außenbereich aufzuerlegen. Es bleibt also beim eigenverantwortlichen Handeln – an der Förde und an der Schlei.