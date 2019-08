Polizeirevier Kappeln : Verstärkung für Kappelns Polizei

Die Dienststelle in der Gerichtstraße erhält im Zuge der landesweiten Stellenaufstockung zwei neue Mitarbeiter.

von Rebecca Nordmann

12. August 2019, 17:30 Uhr

Kappeln | Das Kappelner Polizeirevier hat sich in diesen Tagen verändert. Nicht unbedingt auf den ersten, aber spätestens auf den zweiten Blick. Und für Revierleiter Christian Lutter ist die Sache schon allein deshalb eine besondere, „weil es im ländlichen Bereich nicht unbedingt üblich ist, dass zwei so junge Kollegen eingesetzt werden“. Im Falle Kappelns hält er diesen Umstand sogar für erstmalig. Und tatsächlich sind die beiden neuen Polizeikommissare, die seit Anfang des Monats in Kappeln ihren Dienst versehen, nicht nur jung, sondern haben auch gerade erst ihre Ausbildung zum Polizeikommissar abgeschlossen. Lutter ergänzt: „Dass die Kollegen nun hier sind, ist nicht nur für uns erfreulich, sondern auch für die Bürger.“

Man muss gar nicht lange fragen, um festzustellen, dass diese Freude genauso auf Daniel Clausen und Orkun Turan zutrifft. Die beiden Polizisten sitzen im Dienstzimmer ihres Vorgesetzten, es gibt Kaffee, und Daniel Clausen lacht, als er sagt: „Als Kind hat mich Kommissar Rex fasziniert.“ Die TV-Serie um einen Polizeihund also hat die Saat gesät, vorweg aber stand ein Jura-Studium, bevor der 29-Jährige 2016 bei der Polizei einstieg. Geboren wurde Clausen auf Sri Lanka, aufgewachsen ist er in Tarp bei seinen Adoptiveltern, hat einen dänischen Kindergarten besucht und an der Duborg-Schule in Flensburg sein Abitur bestanden. Dazu dass er sich nach seinem Grundwehrdienst und dem Studium dann doch nicht für die Kriminalpolizei – so wie bei „Kommissar Rex“ – sondern für die Schutzpolizei entschieden hat, haben Praktika beigetragen. „Ich habe gemerkt, dass es mir wichtig ist, nah am Bürger zu sein“, sagt Daniel Clausen. „Und ganz unmittelbar vor Ort helfen zu können.“ Kripo hätte einen deutlich höheren Schreibtisch-Anteil bedeutet – „und hier in Kappeln habe ich beides: Ermittlungsarbeit und Bürgernähe“, sagt er.

Das bestätigt sein Kollege Orkun Turan. Der 25-Jährige hat zunächst seinen Bundesfreiwilligendienst abgeleistet, bevor er seine Ausbildung bei der Polizei aufnahm – übrigens in derselben Klasse wie Daniel Clausen. Das Kappelner Polizeirevier habe auf seiner Wunschliste gestanden, sagt Turan und betont: „Wir wurden wirklich sehr herzlich aufgenommen.“ Er ist gebürtiger Kieler, kommt aus einer Ingenieur-Familie und lächelt als er sagt: „Eigentlich sollte ich auch Ingenieur werden, aber meine Familie freut sich, dass ich bei der Polizei meinen Weg gefunden habe.“ Seine türkischen Sprachkenntnisse hat er sich bewahrt, und mit Daniel Clausens Dänisch-Kenntnissen verspricht, ein Hauch Internationalität im Kappelner Revier einzuziehen.

Die Riege der Neuen komplettiert Karl Nagel. Während allerdings Clausen und Turan im Zuge der landesweiten Offensive, 500 zusätzliche Planstellen bei der Polizei zu schaffen, neu eingestellt wurden, wurde Polizeihauptmeister Nagel nach Kappeln versetzt. Der 32-Jährige ist in Pommerby aufgewachsen und sagt: „Ich kenne Land und Leute.“ Und noch deutlich mehr: Nagel hat etliche Stationen durchlaufen, hat bei der Hamburger Polizei angefangen, war Teil der Einsatzhundertschaft, hat bei der Autobahnpolizei gearbeitet und zuletzt im Polizeirevier Schleswig. „In Kappeln erwartet mich ein ganz neues Aufgabenfeld“, sagt er. Was ihn besonders freut? „Dass man eine Anzeige auch wirklich bis zum Ende selbst abarbeiten kann und sieht, was dabei herauskommt.“ Für Karl Nagel ein elementarer Baustein, auch um seine eigene Arbeitsweise weiterzuentwickeln.

Christian Lutter weiß, dass er dem neuen Trio „das ganze polizeiliche Spektrum“ bieten kann und auch, „dass hier selbstständiger gearbeitet wird, weniger auf Zuruf“. Das Polizeirevier Kappeln, zu dem die Polizeistationen Steinbergkirche, Süderbrarup, Mittelangeln und Tarp gehören, erhält zudem je eine weitere Stelle in Tarp und Steinbergkirche. Dass in Kappeln zwei Polizeikommissare starten können, liegt auch am Ostseeresort Olpenitz. Lutter: „Mittelbar bedeutet das erkennbar mehr Menschen.“

Übrigens: Im Herbst wird ein Polizeiobermeister nach Kappeln versetzt werden. Inklusive Diensthund. Ob er „Rex“ heißt, wird Daniel Clausen vermutlich schnell herausfinden.