Hilfe bei Gewalt : Verein Frauenzimmer: Persönliche Beratung nach Anmeldung

Der Kappelner Verein Frauenzimmer bietet seine Hilfe an.

Avatar_shz von Doris Smit

25. Mai 2020, 18:02 Uhr

Kappeln | Eine schlimme Folge der Corona-Krise und ihrer Einschränkungen ist die Zunahme an häuslicher Gewalt. Der Kappelner Verein Frauenzimmer, der Mädchen und Frauen in Notfällen oder kritischen Situation zur Seite steht, war in den vergangenen Wochen corona-bedingt ebenfalls nur telefonisch zu erreichen. Das ändert sich ab sofort wieder. „Wir bieten jetzt wieder eine persönliche Beratung an, allerdings nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung“, erklärt Christiane Schwerdhöfer vom Vorstand des Vereins. Ab sofort kann von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr unter der ✆ 01 75 / 7 30 76 54 ein Termin vereinbart werden, aber bei Sorgen auch einfach mal etwas „geschnackt werden.“ Wenn gerade niemand rangehen kann, meldet sich ein Anrufbeantworter „Wir melden uns dann zurück“, so Schwerdhöfer. Die Räume des „Frauenzimmers“ werden regelmäßig desinfiziert, und es wird eine Maske getragen. Im Einzelfall sind auch Einweg-Masken vorhanden. Die Voranmeldung gewährleistet es, dass jeweils nur eine Besucherin zur Zeit zum Gespräch kommt.

Ganz so anonym wie sonst kann die Beratung allerdings nicht ablaufen. Für die Nachverfolgung für den Fall einer Corona-Infektion müssen Kontaktdaten aufgenommen werden, die aber ausschließlich das Gesundheitsamt abfragen kann.

Dass besonders viele Anrufe in den vergangenen Wochen beim „Frauenzimmer“ eingegangen sind, konnte und Christiane Schwerdhöfer nicht bestätigen. Allerdings berichtet sie von vermehrtem Zulauf in den Frauenhäusern. Normalerweise arbeitet der Kappelner Verein eng mit den Häusern in Flensburg, Rendsburg oder auch Kiel zusammen. Um einen Platz zu finden stand Schwerdhöfer mit Frauenhäusern im ganzen Land in Kontakt und sagt: „Viele sprechen von Überfüllung“.

Zum Hörer zu greifen, wenn der Mann in der Nähe war, sei offenbar für viele keine Option gewesen – die Flucht in einen Frauenhaus dagegen oft die einzige Möglichkeit.

Um auf die erschwerte Situation aufmerksam zu machen, hat „Frauenzimmer“ gemeinsam mit dem Frauenzentrum Schleswig Plakate zur Unterstützung gewaltbetroffener Frauen und ihrer Kinder in Zeiten der Corona-Krise an Ärzte und Apotheker verteilt. Unter dem Titel „Keine ist allein! Auch nicht in der Corona-Krise“ finden sich die Telefonnummer 04642/7294, die Mailadresse frauenzimmerkappeln@web.de (Frauenzimmer Kappeln) oder die Telefon 08000/116016 (Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen).