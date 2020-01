Hospizdienst Angeln : Unterstützung in schweren Zeiten

Der Hospizdienst Angeln bietet Begleitung für Menschen in Kappeln, Gelting, Mittelangeln und Nordschwansen.

Avatar_shz von Doris Smit

21. Januar 2020, 18:01 Uhr

Kappeln/Gelting | Nun ist es amtlich: Der Hospizdienst Angeln hat als eingetragener Verein seine Arbeit aufgenommen. Wichtig ist dem Team um den Vorsitzenden Joachim Nuser und seinen Stellvertreter Helmut Erichsen dabei, dass nicht ein Verein den anderen geschluckt hat, sondern dass die Verschmelzung der Hospizgruppe Kappeln und Umgebung mit dem Hospizdienst Nieharde und Gelting ein gut geplanter und umsichtig vorbereiteter Schritt war, bei dem gute Strukturen erhalten geblieben sind. „Es gab viele Gespräche auf konstruktiver und guter Basis“, sagt Erichsen. „Es war ein langer, interessanter Prozess“, erklärt Nuser: „Jetzt kann der Hospizdienst Angeln der Bevölkerung in Kappeln, Gelting und Umgebung einen guten Dienst tun.“

Bisher hatte sich Sabine Klattenhoff als hauptamtliche fachliche Leiterin um die Belange des Geltinger Vereins gekümmert. Nach dem Zusammenschluss am 1. Januar 2020 bekommt sie Claudia Hahn, die gerade die erforderlichen Fortbildungen absolviert, als zweite hauptamtliche Koordinatorin von der Kappelner Gruppe zur Seite. „Und das ist ganz wichtig“, sagt Nuser, „so können die Ehrenamtler sich ganz unbelastet und frei von Verwaltungsfragen ihren Aufgaben und den Menschen widmen.“

Und darum geht es schließlich: Insgesamt 47 qualifizierte Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler kümmern sich um Menschen in Mittelangeln, Gelting, Kappeln und Nordschwansen. Sie begleiten Menschen mit schweren, lebenslimitierenden Krankheiten, ihre Familien und Freunde in der Zeit des Abschiednehmens, des Sterbens und auch in der Zeit der Trauer. „Angehörige kommen in so einer Situation oft an ihre eigenen Grenzen, sind unsicher und fühlen sich überfordert. Die Ehrenamtler sind da, wenn sie Entlastung brauchen und fangen sie auf, so dass sie wieder zu Kräften kommen können“, sagt Nuser. Dabei übernehme jeder Ehrenamtler nur eine Begleitung zur Zeit. Das sei wichtig, denn so werde einer Überforderung der Ehrenamtler vorgebeugt. Vor allem aber sei auf diese Weise stets nur eine Bezugsperson für den Menschen da , und es stelle sich ein Gefühl der Vertrautheit und der Geborgenheit ein. Klattenhoff: „Das ist unser großes Plus – wir verschenken Zeit. Das ist anders als bei anderen Versorgern.“

Aber nicht nur Begleitung und Trauerbewältigung gehört zu den Aufgaben des Hospizdienstes Angeln, der in ein großes Netzwerk eingebunden. „Die Hospizlandschaft hat sich sehr verändert“, sagt Klattenhoff. Auch Beratung zu Themen wie unter anderem palliative Versorgung, Patientenverfügung und Pflegedienste gehöre zum Angebot dazu. Kooperationen mit Pflegeeinrichtungen verhelfen zu einem würdevollen Sterben in den Heimen, auch Sitzwachen werden übernommen.

Dankbar ist der Vorstand des Hospizdienstes Angeln Helga Brusgatis und ihren Unterstützern, die vor 20 Jahren den Hospizverein Kappeln und Umgebung initiiert hatten. Seit 2017 leitete Gisela Feldmann den Kappelner Verein kommissarisch. „Wir sind dankbar, dass hier so viele Jahre mit viel Herzblut gearbeitet wurde“, sagt Klattenhoff, stellvertretend für den Vorstand des neuen Vereins. Brusgatis und Feldmann bleiben dem Verein als passive Mitglieder erhalten. Ein weiterer Dank geht an den Lions-Club Kappeln, der mit einer großzügigen Spende die Einstellung einer zweiten Koordinatorin ermöglicht hat.

Der Verein zählt inzwischen mehr als 100 fördernde Mitglieder, die Mitgliedschaft kostet 25 Euro pro Jahr, 30 Euro für Paare. Wer das Team verstärken möchte, kann sich zum nächsten Qualifizierungskurs anmelden. Dazu findet am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr ein Infoabend in Gelting, Schmiedestraße 20, statt.



> Anmeldung unter info@hospizdienst-angeln.de oder Telefon 04643/186500.

Spendenkonto IBAN DE91 2175 0000 0186 0410 91