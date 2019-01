„Alles, was rollt“ beim TSV Kappeln : TSV-Jugend bereitet rollende Spiele vor

Ab 15 Uhr können Kinder in den Hallen der Hindenburgstraße am Sonnabend jede Menge Sportarten ausprobieren.

von Rebecca Nordmann

31. Januar 2019, 18:03 Uhr

Seit etwa einem Jahr gibt es den Jugendausschuss des TSV Kappeln. Seitdem ist der Zusammenschluss aus elf jungen Vereinsmitgliedern schon häufiger in Erscheinung getreten, hat etwa zwei Mal eine Kinder-Disco auf die Beine gestellt und jüngst die Kinderfaschingsfeier des TSV aktiv begleitet. Morgen steht nun eine große Veranstaltung unter eigener Regie des Jugendausschusses an: „Alles, was rollt“ heißt es ab 15 Uhr in den Sporthallen in der Hindenburgstraße – und der Titel ist durchaus wörtlich zu nehmen.

Carla Düllmann erklärt das Prinzip. „In einer der Hallen bauen wir auf, was man braucht, um zum Beispiel mit Inlinern oder Rollschuhen zu fahren. In der anderen Halle bieten wir Fußball, Handball und Basketball an.“ Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren dürfen dann bis 18 Uhr alles das, was rollt, ausprobieren – vorausgesetzt, sie bringen zum Inliner- oder Rollschuhfahren ihren Helm mit. Dann können sie sich in kurzen Wettbewerben und Rennen beweisen, auf die Torwand schießen oder aber sich von den Mitgliedern des Jugendausschusses (leicht zu erkennen an ihren einheitlichen Shirts) sowie einigen Vertretern der TSV-Sparten den Umgang mit einzelnen Sportgeräte zeigen lassen. Und Patrick Isaack betont: „Der Nachmittag ist für jeden offen, nicht nur für Vereinsmitglieder.“ Und für alle die, die kommen, hat der Jugendausschuss neben der sportlichen Aktion auch ein bisschen am Rundum-Paket gearbeitet: Es gibt selbst gebackene Muffins und Brezeln, außerdem Getränke für kleines Geld. Im Mittelpunkt steht der Spaß, nicht der Leistungssport.

Bindeglied zwischen dem Jugendausschuss und dem TSV-Vorstand ist Jugendwartin Nine Böhrensen. Ihr sei es, das sagt die TSV-Vorsitzende Dagmar Ungethüm-Ancker, zu verdanken, dass das Gremium nach etwa 15 Jahren jetzt seine Wiederbelebung feiere. Und dass der Vorstand den Jugendausschuss auch unabhängig von seinen Aktivitäten als Bereicherung empfindet, betont Ungethüm-Ancker ebenfalls: „Unser Verein besteht fast zur Hälfte aus jugendlichen Mitgliedern, da ist so ein Gremium, das den direkten Draht zu den Kindern in der Stadt hat, großartig.“, Und wenn dieser Ausschuss dann auch noch so eigenverantwortlich arbeite wie morgen bei „Alles, was rollt“, tue sich der Vorstand ausgesprochen leicht damit, dort nicht reinzureden.