Feuer in Kappeln : Treckerbrand auf der Kreuzung

Donnerstagvormittag ging ein Trecker mitten im Stadtgebiet in Flammen auf.

Avatar_shz von Doris Smit

26. September 2019, 12:28 Uhr

Kappeln | Gegen 9.45 Uhr brannte am Donnerstag ein großer Trecker auf der Flensburger Straße, Ecke Nordstraße. Die Kreuzung musste kurzfristig gesperrt werden. „Es war ein Vollbrand und wir konnten den Qualm schon vom Gerätehaus aus sehen“, berichtete der stellvertretende Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Kappeln Malte Lorenzen und erklärte weiter: „Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ein Reifen ist explodiert. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.“ An allen Seiten staute sich der Verkehr in langen Schlangen.

Elisabeth Hamester kam gerade aus Süderbrarup, als sie einen lauten Knall hörte und dichten Qualm sah, ohne zu wissen, woher dieser kam. „Ich kam noch bis zur Bushaltestelle und dachte, da brennt ein Haus. Erst später erfuhr ich, dass es sich um ein Trecker handelte.“

Lorenzen klärte auf: „Es wird noch dauern, bis der Trecker geräumt wird. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wird nun erstmal festgestellt, ob es noch Wärmenester gibt.