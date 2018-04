Kappeln : Touristiker dehnen Öffnungszeit aus

Der Touristikverein plant eine längere Erreichbarkeit am neuen Standort Mühlenstraße.

von rn

23. April 2018, 07:00 Uhr

Wenn man es genau nimmt, war die wichtigste Person des Abends gar nicht anwesend. So zumindest musste man die Angelegenheit deuten, als Ingwer Hansen versuchte, seinen Touristikvereinsmitgliedern zu erklären, weshalb Ulrike Fehlberg nach elf Jahren als stellvertretende Vorsitzende erstens nicht mehr zur Wahl antrat und zweitens gar nicht erst zur Jahresversammlung erschienen war. Denn tatsächlich blieb es ein Versuch, den Hansen unternahm, auf halber Strecke nämlich versagte ihm die Stimme. Und es dauerte eine kleine Ewigkeit, ehe er seine Rede fortsetzen konnte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Mitglieder für Hansens scheidende Stellvertreterin schon laut und kräftig applaudiert. Gehört hat Ulrike Fehlberg das nicht. Auch nicht, dass Ingwer Hansen davon sprach, traurig über ihre Entscheidung zu sein. Nicht, dass er berichtete, dass Fehlberg „unwahrscheinlich viel Zeit“ gerade in die Erstellung des jährlichen Gastgeberverzeichnisses gesteckt hatte – „was das Ehrenamt bei Weitem überfordert“. Und als der Vorsitzende schließlich betonte: „Der Verein ist etwas Besonderes für sie gewesen“ – hätte man vermutlich Subjekt und Objekt in diesem Satz problemlos tauschen können, es wäre immer noch richtig gewesen.

Trotzdem: Der Vereinsvorstand ist weiterhin komplett. Ulrike Fehlbergs Nachfolgerin heißt Berit Schneider. Seit eineinhalb Jahren vermietet sie Ferienwohnungen in Grödersby, ist seit einem Jahr Mitglied des Touristikvereins und möchte sich verstärkt um das Thema Internet, Onlinebuchung, Homepage kümmern. Schneider selber sagte: „Ich würde gerne zögerlichen Menschen helfen, sich an das Internet und seine Möglichkeiten heranzutrauen.“ Schneider wurde ebenso einstimmig gewählt, wie Ingwer Hansen, Schriftführer Andreas Waide und Beisitzerin Anja Fuge in ihren Ämtern bestätigt wurden.

Und apropos Internet: Onlinebuchung ist für den Touristikverein das Standbein der Zukunft, das machte Ingwer Hansen mehrfach deutlich. Und ein unlängst neu eingeführtes Buchungssystem trägt dem offenbar auch bereits Rechnung. Für die Mitglieder sind all das entscheidende Faktoren, um den Anschluss nicht zu verlieren. Für die Gäste der Jahresversammlung waren all die systemimmanenten Details jedoch ein wenig zu ausführlich und zeitintensiv dargestellt.

Interessanter waren da die Finanzen des Vereins, der im zurückliegenden Jahr ausgesprochen exakt gewirtschaftet hat: Kassenwart Arne Jacobsen konnten den Einnahmen von 116.900 Euro (darunter das Gastgeberverzeichnis mit 37.700 Euro, die Mitgliedsbeiträge mit 32.000 Euro und das Grillen mit 11.100 Euro) Ausgaben von 116.350 Euro (darunter die Erstellung des Gastgeberverzeichnisses mit 17.000 Euro, das Grillen mit 10.300 Euro, Personal mit 28.000 Euro, die Geschäftsstelle mit 14.000 Euro und das Marketing mit 13.000 Euro) gegenüberstellen. Mit Blick auf das laufende Jahr prognostizierte Jacobsen derweil höhere Personalkosten, da man am neuen Standort Mühlenstraße die Öffnungszeiten ausdehnen wolle. Außerdem: „Beim Grillen müssen wir mal über die Preise sprechen. Eventuell werden wir die moderat anheben“, sagte der Kassenwart. Verzichten wird der Verein künftig auf die eigenen Stadtführungen im Sommer. Nach den Worten des Vorsitzenden hatte sich dieses Angebot zuletzt nicht mehr finanziell gerechnet.

Geglückt sei dagegen der Umzug vom Jöns Hof in die Mühlenstraße. Seit November befindet sich die Geschäftsstelle des Vereins dort, und Hansen betonte: „Wir fühlen uns richtig wohl.“ Mit Blick auf die vor einem Jahr vom Verein angestoßene Sanierung des Grillplatzes in Grauhöft zeigte der Vorsitzende Verständnis für die Skepsis der Politik, als die zunächst geschätzten Kosten von 25.000 Euro plötzlich auf 76.000 Euro gestiegen waren. Gleichwohl freue er sich nun auf die geplante Umgestaltung.

Jener Grillplatz war auch Anknüpfungspunkt für die Bürgervorsteherin Dagmar Ungethüm-Ancker, die die bewilligten Gelder als „Zeichen der Wertschätzung“ für den Verein verstanden wissen wollte. Zudem lobte sie die „persönliche Note“, die der Verein in den Kappelner Tourismus einbringe.