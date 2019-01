Kappeln : Tolstoi-Abend im Kunsthaus

Am kommenden Freitag dreht sich bei einer Lesung und einem Konzert alles um Lew Tolstoi.

von sb

21. Januar 2019, 15:02 Uhr

Kappeln | Im Kunsthaus Hänisch richtet der Trägerverein um seinen Vorsitzenden Jörg Haasters sowie den künstlerischen Leiter Alf Hermann einen Tolstoi-Abend aus. „Kreutzersonate – Wessen Schuld?“ lautet die Überschrift der Veranstaltung, die am Freitag, 25. Januar, um 19.30 Uhr im Kunsthaus, Schmiedestraße 53, beginnt.

Der russische Schriftsteller Lew Tolstoi fällt am Ende seines Lebens in einen derartigen Hass auf seine Frau, dass er sie am liebsten töten würde. Um das nicht zu tun, schreibt er sich seinen Kummer von der Seele, so entsteht seine Novelle „Die Kreutzersonate“. Erst vor wenigen Jahren fand sich im Nachlass der Familie eine Replik, die Tolstois Ehefrau Sofja Tolstaja in Romanform niedergeschrieben hat und die eigentlich nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur für ihren Mann gedacht war, um ihn mit ihrer Sicht zu konfrontieren. In einer von Alf Hermann moderierten Lesung aus beiden Versionen wollen die beiden Germanisten und professionellen Sprecher Dieter Plate aus Berlin und Marion Röttgen aus Stuttgart erkennen lassen, wie unterschiedlich die Perspektive und das Verständnis ein und derselben Ehegeschichte sein können. Insofern ergänzt die Lesung die im Kunsthaus derzeit laufende Ausstellung „Frauenblicke“.

Außerdem werden David Moosmann (Violine), der kürzlich den ersten Preis im Bundeswettbewerb „Jugend

musiziert“ gewann, und der erfahrene russische Pianist Sergej Leipson den ersten Satz aus Beethovens „Kreutzersonate“ im Hänisch-Haus zur Aufführung bringen.

Der Eintritt zum Tolstoi-Abend kostet 12 Euro pro Person, Mitglieder des Kunsthaus-Vereins zahlen 8 Euro.