Hingucker in Kappeln : Töpferei Stock: „Neptun“ und die Ampelmänner

Vor dem Grundstück der Töpferei Stock in der Grünen Straße in Kappeln zieht eine Mauer viele Blicke auf sich.

von Doris Smit

14. Oktober 2020, 18:40 Uhr

Kappeln | Menschen bleiben stehen und staunen, Kinder drehen an den beweglichen Elementen, Erinnerungsfotos werden geschossen. „Sogar zur Verkehrsberuhigung hat sie schon beigetragen“, sagt Debora Stock, zwinkert und lacht. Vor ihrem Haus in der Grünen, Ecke Flensburger Straße ist ein echter Hingucker entstanden: eine Mauer aus gelben Ziegeln in Kombination mit einer interessanten und ungewöhnlichen Sammlung aus Fund- und Liebhaberstücken. Verschiedene Deckel aus der eigenen Töpferei, besondere Stücke von Mitarbeitern, in Ton gefasste Fußabdrücke von ihr und ihrer Familie, steinernde Urlaubsmitbringsel aus Wales, Italien und von der deutschen Ostseeküste.

Zwei Jahre hat es ungefähr gedauert – von der Idee bis zur fertigen Mauer. Und eigentlich war ein Schreiben der Stadt Kappeln der Auslöser. „Wir hatten gerade unsere frisch Hecke geschnitten, als ein Beschwerdebrief eintrudelte“, erinnert sich Debora Stock. Eine Begehung hatte ergeben, dass eben diese frisch geschnittene Hecke zu weit auf den Bürgersteig ragte. Debora Stock fragte nach: Tatsächlich dürfe der Bewuchs die städtische Straßenlaterne an der Ecke nicht berühren, bekam sie zur Auskunft. Na gut. Man entschloss sich zu einer langsam wachsenden Buchsbaumbepflanzung. Die Entfernung der Hecke hatte allerdings zur Folge, dass ein schäbiger und reichlich beschädigter Fußweg zum Vorschein kam. Als dann auch noch die Buchsbäumchen nicht recht anwachsen wollten, wurde Nägel mit Köpfen gemacht: Die Stadt sanierte den Fußweg, Stocks sorgten für eine neue Grundstücksgrenze.

Die Idee kam auf einem Töpfermarkt in Berlin im Frühjahr 2019. „Ich hatte eine Natursteinmauer mit vielen Glaselementen bei den Späth’schen Baumschulen entdeckt – daher kam die Inspiration“, sagt Debora Stock. Dem befreundeten Maurermeister Holger Schipplock aus Schwackendorf stellte sie ihren Plan vor. „Jo, das kann ich – hat er gesagt“. Da sie eine Schwäche für Fehlbrände hat, bestellte die Töpfermeisterin in einer Ziegelei so eine Ladung roter Steine. „Es kamen gelbe, aber die haben mir auch gleich gefallen“, sagt sie. Den Entwurf der Mauer hat sie dann gemeinsam mit Holger Schipplock entwickelt. Flaschen in verschiedenen Farben hatte sie bereits gesammelt, viele der „Zutaten“ fanden sich im eigenen Garten, darunter auch Ampelteile, die Debora Stock gerettet hatte, als die Anlage an der Kreuzung Flensburger und Nordstraße auf LED umgestellt wurde. Unter dem Schaukasten der Töpferei – hier half der Elektriker bei der Verlegung des Stromkabels – leuchtet ein Ampelmännchen abends rot neben bunten Flaschenböden. Ebenfalls angestrahlt wird ein Keramik-„Neptun“ und ein Stück weiter eine Meerjungfrau, die Debora Stock extra für die Kreativ-Mauer entworfen hat. „Auch meine Schwiegermutter hatte eine Idee und hat mich mit alten Strom-Isolatoren aus Glas und Porzellan versorgt“, sagt sie, ihr Schwager hat eine steinernde Vogeltränke spendiert und an der roten Holzwand, die teilweise auf die Mauer aufgesetzt wurde, hat ihr Mann unter anderem Teile einer alten Küchenmaschine verbaut.

Im Spätsommer 2019 hatten die Arbeiten begonnen. Das Wetter spielte nicht immer mit, so dass die Mauer erst in diesem Frühjahr fertig wurde. „Viel Arbeit, viele haben mitgemacht, und der Maurer hat bestimmt immer mal geflucht“, sagt Debora Stock lachend. „Aber es hat sich gelohnt. Und die Rückmeldungen, die wir bekommen, sind durchweg positiv.“