Kappeln : Suche nach Geld für den Grillplatz

Der Ausschuss empfiehlt die Modernisierung des Grillplatzes in Grauhöft, will aber Fördermittel abklopfen.

von rn

06. April 2018, 07:00 Uhr

Die geplante Sanierung des städtischen Grillplatzes in Grauhöft sorgt seit Jahresanfang für Gesprächsstoff. Nicht etwa, weil unter den Kommunalpolitikern Zweifel an der Notwendigkeit bestehen, sondern weil man sich uneins darüber ist, wie viel die Sanierung kosten darf.

Die Ausgangslage

Der Touristikverein

Der Grillplatz

Die Politiker

Der Auftrag war klar, trotzdem war er für Ingwer Hansen schwer umzusetzen. In der ersten Sitzung, die der Ausschuss für Wirtschaft und Touristik (WuT) in diesem Jahr abgehalten hatte, hatte man den Vorsitzenden des Touristikvereins mit der Maßgabe entlassen, seine vorgestellten Sanierungskosten für den Grillplatz herunterzufahren. Zwar hatte bereits zu diesem Zeitpunkt fraktionsübergreifend Einigkeit darüber geherrscht, dass das Areal endlich einmal generalüberholt werden müsse, vor allem aber die beiden großen Fraktionen hatten sich an den von Hansen avisierten Kosten von geschätzten 76.000 Euro gestoßen. Der Hauptausschuss hatte daher die Summe zwar bereitgestellt, jedoch mit einem Sperrvermerk ersehen. Der WuT-Ausschuss hatte daraufhin im März einen Ortstermin in Grauhöft abgehalten, und jetzt saß man erneut beisammen, um sich mit der geplanten Sanierung politisch zu befassen.Wie erwähnt, Ingwer Hansen tat sich schwer. „Eigentlich ist da wenig Spiel drin“, sagte der Touristikvereinsvorsitzende mit Blick auf Einsparungsmöglichkeiten des geplanten Sanierungskonzepts. „Und wenn es zu teuer ist, wäre es hilfreich zu wissen, in welcher Größenordnung wir uns bewegen sollen“, schob er noch hinterher, präsentierte dann aber doch ein paar Gedanken, um die Ursprungsidee abzuspecken: weniger gepflasterte Fläche, Holzsichtschutz statt Gabionen, weniger stationäre Sitzgruppen. So landete Hansen bei einem Einsparpotenzial im niedrigen fünfstelligen Bereich. Und schließlich wiederholte er sein Mantra: „Der Platz ist nicht nur für den Touristikverein da. Wenn er besser gestaltet ist, wird er auch von anderen besser genutzt.“Tatsächlich sind es jährlich fünf bis sechs in der Regel außerordentlich gut besuchte Grillabende, die der Verein während der Urlaubssaison in Grauhöft ausrichtet. Pro Abend entrichtet er nach eigenen Worten 50 Euro Gestattung an die Stadt, der die Fläche gehört. Private Nutzer können den Grillplatz über die Touristinformation mieten – jedoch nicht kostenlos, sondern gegen eine Gebühr von 25 Euro pro Tag. Hinzu kommt ein Pfandbetrag von 50 Euro für die Grillstäbe, sowie einen eventuell benötigten Wasseranschluss und den Schlüssel für den Elektrokasten. Nach Angaben der städtischen Finanzbuchhaltung standen im vergangenen Jahr genau vier private Vermietungen im Buch, sechs im Jahr 2016 und neun im Jahr 2015. „Überschaubar“, nennt das Kämmerin Ute Sohrt. Wie lange der Tarif von 25 Euro schon gilt? „Seit Jahren.“Während der jüngsten WuT-Sitzung nun schlug Stadtvertreter Rainer Moll (SPD) vor, den Sperrvermerk aufzuheben. Moll: „Wir sollten anfangen.“ In einem nächsten Schritt solle man dem Ausschuss und dem Touristikverein die Entscheidung über ein Sanierungskonzept überlassen – „innerhalb des Kostenrahmens und, wenn es geht, günstig“, so Moll. Bürgervorsteherin Dagmar Ungethüm-Ancker griff eine Anregung des Geschäftsführers der Ostseefjord-Schlei GmbH, Max Triphaus, auf, der als Gast anwesend war – nämlich eine mögliche Förderfähigkeit der Sanierung über die Aktivregion Schlei-Ostsee.





Der Beschluss

Der Nebenschauplatz

Einstimmig empfahl der Ausschuss schließlich die Sanierung des Grillplatzes, verbunden mit dem Auftrag, Fördermöglichkeiten zu prüfen.Weder SPD noch CDU mochten den vom neuen Vorsitzenden der LWG, Uwe Horns, in einem Leserbrief geäußerten Vorwurf, beide Fraktionen seien gegen den Grillplatz, unkommentiert stehen lassen. Lars Braack (SPD) sagte dazu: „Wir waren immer für die Sanierung der Fläche, uns ging es dabei nur um Einsparungen.“ Damit sprach er auch für Corinna Graunke (CDU), die bereits zu Jahresbeginn, als das über 70.000-Euro-Konzept erstmals auf dem Tisch gelegen hatte, nicht das Anliegen als solches verworfen, sondern von einem „Missverhältnis der Kosten“ gesprochen hatte.