Marketing-Paket Kappeln : Strandkörbe in der Stadt

Kappeln | Einen Spaziergang machen und dabei zehn Strandkörbe entdecken – das ist jetzt mit der neuesten Initiative des Marketing-Pakets möglich geworden. An ausgewählten Plätzen in der Innenstadt und am Hafen stehen die maritimen Sitzgelegenheiten, eine auch auf der anderen Schleiseite in Ellenberg.

„Wir wollten damit die Aufenthaltsqualität der Gäste und Besucher in der Stadt verbessern“, erklärt Lara Zemite, Stadtmanagerin der Wirtschaft und Touristik Kappeln GmbH. Mit dem Marketing-Paket wollen die 80 angeschlossenen Kappelner Gewerbebetriebe gemeinsam für die Stadt aktiv werden und auch außergewöhnliche Projekte umsetzen. Aktionen, wie der lange Shopping-Abend und das Sommernachtskino am kommenden Freitag, gehören genauso zum Konzept wie eben die Strandkörbe. „Wir haben für die zehn Standorte Paten gefunden, das sind Betriebe, die sich die Kosten mit dem Marketing-Paket teilen“, beschreibt Lara Zemite.

Aber diese Strandkörbe haben alle eine Eigenheit, keiner ist wie der andere. Äußerlich vielleicht schon, aber die innere Rückwand jedes einzelnen trägt ein Foto, das zeigt, wie der Ort – und gegebenenfalls das Gebäude des Sponsors – vor etwa 40, 50 oder 60 Jahren ausgesehen hat. Stadtarchivar Hans-Peter Wengel hat für jeden Korb ein passendes Schwarz-Weiß-Foto rausgesucht. „Der Fundus ist ja groß bei mir, da findet man immer etwas“, sagt er. Sein Lieblingststrandkorb steht auf dem Rathausmarkt. Warum gerade dieser? Wengel macht eine ausladende Armbewegung. „Naja, hier wohne ich, da arbeitet meine Frau und da ist meine Bank“, sagt er und lacht. Die Veränderungen von dem historischen Foto zur Gegenwart sind hier nicht groß. „Aber auf dem Bild am Gastliegerhafen ist noch eine Pferdekutsche zu sehen“, beschreibt die Stadtmanagerin. Der Hafen sehe heute ganz anders aus, am Kehrwieder dagegen habe sich fast nichts verändert.

Einen Platz zum Ausruhen gefunden haben die Urlauber Silke und Marc Schlang aus der Nähe von Saarbrücken. Die gut 860 Kilometer lange Reise nach Kappeln lohne sich für ihn immer wieder, sagt Marc Schlang: „Wir sind gern am Hafen und die Stadt hat Flair.“ Die Beiden haben auf einer Runde durch die Stadt schon alle Strandkörbe gesehen und die alten Fotoaufnahmen bewundert. „Eine tolle Idee“, loben sie.

Ein Flyer mit Stadtplan und den einzelnen Standorten sei schon in Arbeit, sagt Lara Zemite. Und dass die zusätzlichen Sitzplätze in der Stadt gut angenommen werden, sei auch den Geschäftsbetreibern aufgefallen. „Wir haben schon neue Anfragen von potenziellen Sponsoren für weitere Körbe“, sagt sie.

von dod

erstellt am 23.Aug.2017 | 07:00 Uhr