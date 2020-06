Weidefelder Strand in Kappeln : Strandbesuch nur noch mit Anmeldung?

Gäste sollen sich online einen Zugang zur Ostsee buchen, so plant es die Landesregierung. Im Rathaus und in Weidefeld ist man davon überrascht.

von Rebecca Nordmann

08. Juni 2020, 19:34 Uhr

Kappeln | Die Nachricht stieß gestern auf reges Interesse – und gleichermaßen auf Unwissenheit. Die Landesregierung, so war zu vernehmen, plant, während der Urlaubszeit Strandabschnitte nur nach Anmeldung zugänglich zu machen. Über eine App soll Urlauber sich für einen Zeitraum einbuchen und dann den ausgewählten Abschnitt betreten dürfen. In Kappeln wusste man davon gestern noch nichts – weder im Ordnungsamt noch am Strand selbst hatte jemand Kenntnis darüber, wie das Verfahren aussehen soll.

Nein, Inken Lorenzen schüttelte den Kopf. „Wir wissen noch von gar nichts“, sagte die Ordnungsamtsleiterin. In der gestrigen Ausgabe hatte unsere Zeitung darüber berichtet, dass Ministerpräsident Daniel Günther konkrete Pläne für ein Buchungssystem für die Strände an Nord- und Ostsee verfolgt. Danach solle man nur dann einen Zugang erhalten, wenn der jeweilige Strand noch nicht überfüllt sei, beziehungsweise vor allem die gültigen Abstandsregeln ohne größere Probleme einzuhalten seien.

Entwickelt hat das Buchungssystem demnach die Gemeinde Scharbeutz (Kreis Ostholstein). Deren Pressesprecherin Doris Wilmer-Huperz teilte gestern auf Nachfrage unserer Zeitung mit: „Es ist keine App, sondern eine Website. Und im Moment stecken wir noch mitten im Arbeitsprozess, die Seite ist noch nicht fertig.“ Anlass, die Zahl der Strandbesucher überhaupt regulieren zu wollen, sei demnach die Corona-Pandemie – „und der Plan sieht vor, dass wir damit zur Hauptsaison starten“.

Nach den Worten von Doris Wilmer-Huperz richtet sich das Buchungssystem allerdings nicht an Übernachtungsgäste, nicht an Zweitwohnungsbesitzer und nicht an Einheimische – denen sei der Zugang zum Strand immer möglich. Vielmehr wolle man damit Tagestouristen regulieren. Sie sollen die Chance haben, bereits vor ihrer Anreise einen Blick auf die Website zu werfen und zu erkennen, ob der Strand noch Platz für sie habe oder eben nicht. Und dann gegebenenfalls ein freies Zeitfenster zu buchen.

Am Weidefelder Strand war man gestern derweil auch noch unwissend. „Keine Ahnung.“ So fasste es Strandbetreiber Theo Kalmar zusammen. „Ich habe noch von niemandem gehört, ob und wie ich das machen soll.“ Dabei ist Kalmars Rechnung eindeutig: „Mein Parkplatz hat 500 Stellflächen, das macht 1500 Leute auf zwei Kilometern Strand – das bekomme ich so unter Kontrolle. Dazu brauche ich keine App.“ Ist der Parkplatz voll, ist der Strand voll. Problematisch werde er erst, wenn die Bewohner des Ostseeresorts Olpenitz zu Fuß nach Weidefeld kommen. Rechne man diese noch oben drauf, sei die Infrastruktur nicht mehr ausreichend – vor allem nicht, was die sanitären Anlagen angehe.

Sollte eine Online-Buchung dennoch gefordert werden, „wüsste ich nicht, wie ich das umsetzen soll“, sagte der Strandpächter gestern. „Ich finde schon, dass sich die Kommune darum kümmern müsste.“ Auf jeden Fall sei für ihn eines klar: „Die Gäste aus Kappeln und Umgebung haben für mich Priorität.“