Langballig : Strandaschenbecher soll Umweltverschmutzung vermindern

In Langballigau sollen Raucher ihrer Kippen entsorgen, anstatt sie in die Umwelt zu schnippen.

Avatar_shz von shz.de

11. September 2019, 08:43 Uhr

Langballig | Keine Ausrede gibt es nun mehr für Raucher am Strand von Langballigau, wenn sie dort ihre Kippen in der Natur „entsorgen“. Am Rande des großen Parkplatzes hinter dem Aufgang zur gerade eingeweihten neuen Seebrücke hat eine private Initiative unter Leitung von Sandra Waskowiak eine umweltverträgliche Lösung bereitgestellt. Die Gemeinde übernahm dabei die Materialkosten.

Auf einem Hinweisschild wird auf die Gefährdung, die von Zigarettenkippen in der Natur ausgeht, hingewiesen. In Röhren auf beiden Seiten des Schildes stecken „Strandaschenbecher“ aus Blech. Sie können mitgenommen, genutzt, anschließend in einem Müllcontainer neben dem Schild entleert und dann wieder in eine Röhre zurückgesteckt werden. Langballigs Bürgermeister Kurt Brodersen ruft alle Hafen- und Strandbesucher im Allgemeinen zu umweltbewusstem Handeln und die Raucher im Besonderen dazu auf, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.