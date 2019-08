Geschenk der Fielmann-Stiftung : Strafakten aus der Vergangenheit

Die Fielmann-Stiftung übergibt Olpenitzer Gerichts- und Kriminalschriften ans Kappelner Stadtarchiv.

von Rebecca Nordmann

02. August 2019, 18:03 Uhr

Kappeln | Als Peter Wengel hörte, dass er ein Geschenk erhalten sollte, konnte er nicht ahnen, welche Erinnerungen diese Gabe in ihm wachrufen würden. Der Geber hieß Jürgen Ostwald, das Geschenk waren etliche Blätter Papier – von ausgesprochen hohem Alter und einigermaßen brisantem Inhalt. Es handelte sich um eine Gerichtsakte, eine Kriminalakte und eine Strafliste aus dem 18. beziehungsweise 19. Jahrhundert. Kleine Puzzleteile der Kappelner Historie. Was Wengel zunächst nicht wusste: Er hatte sie bereits vor einigen Jahren in den Händen gehalten.

Für die Fielmann-Stiftung reist Jürgen Ostwald fast durchs ganze Bundesgebiet. Seine Aufgabe: potenzielle Exponate aufzuspüren, die statt in Auktionshäuser oder Antiquariate in Museen und Archive Schleswig-Holsteins gehören. Weil vielen aber ein entsprechender Etat fehlt, springt die Fielmann-Stiftung ein – entweder auf Wunsch der Museen oder, wie in diesem Fall, weil Jürgen Ostwald im Kieler Auktionshaus Schramm fündig wurde und zuschlug.

Sein erster Fund: eine Gerichtsakte aus Olpenitz über die Flucht des Henning Goos aus Brodersby aus der Leibeigenschaft. Datum: 9. Juli 1770. Protokolliert ist der Gerichtsprozess des 22-jährigen Henning Goos nach dessen gescheiterten Fluchtversuch vom Gut Olpenitz, wo er als Leibeigener arbeitete. Ein kurzer Auszug:

Erschiene Henning Goos aus Broedersbue, welcher als Hofjunge bey Joachim Buth gedienet, und hier zum Guthe Olpenitz gehörige leibeigenen Unterthan, der sich aber nun abgewichen Ostern hujus anni unsichtbar gemacht hatte, am Vorigen Sonntag-Abend aber wieder eingebracht worden.

Als Jürgen Ostwald davon las, wusste er, dass dieses insgesamt 16-seitige und gut erhaltene Papier in Kiel am falschen Platz war. Dass damit aber nicht nur die Geschichte des Henning Goos verknüpft war, machte Peter Wengel bei der Übergabe deutlich. Schon während seiner Dienstzeit bei der Marine nämlich hatte der heutige Stadtarchivar das Olpenitzer Gutsarchiv aufgearbeitet. „Und dort fand ich auch diese Akte, habe sie übersetzt, wieder einsortiert und dann ist sie in Vergessenheit geraten“, sagte Wengel. Und dann? Wie die Akte von Olpenitz ins Auktionshaus gelangte, weiß auch Jürgen Ostwald nicht, und er stellt klar: „Der Auktionator darf nicht preisgeben, wer der Einlieferer war.“ Entscheidend sei für ihn allerdings nur: „Die Akte gehört nach Kappeln.“

Ob er wohl gewußt, daß er seinen gnädigen Herrn mit Treu und Pflicht verbunden oder leibeigen gewesen?

Ja, das hätte er wohl gewußt.

Ob er wohl wußte, daß er durch seiner Entweichung sich Strafe zugezogen hätte?

Ja! Das wüßte er wohl.

Ob es ihm nicht lieber wäre wenn er gar keine Strafe kriegte?

Ja!

Übrigens: Sowohl der Flüchtige als auch dessen Schwester Friederica, eine Mitwisserin, blieben straffrei, mussten aber einen Treueeid ablegen. Ihre Mutter Anna Christina allerdings, ebenfalls Mitwisserin, kam nicht so glimpflich davon:

So ist die Mutter zu einer 8tägigen Gefängniß Strafe auf Wasser und Brod condemniret.

Noch härter traf es derweil Johann Wilhelm Glaseck, Protagonist der zweiten Akte aus dem Jahr 1812. Er musste sich vor dem Olpenitzer Criminalgericht für den Diebstahl eines Leinentuchs verantworten. Und es sah von Anfang an nicht gut aus für den 35-Jährigen, in dessen Wohnung das Leinentuch auftauchte. Da nützte auch der Einsatz seines Verteidigers nichts, der den Diebstahl als kleine gemeine That einstufte. 8 bis 14 Tage bey Wasser und Brod – das hielt der Verteidiger für ausreichend. Nicht so das Gericht: Bis 1821 musste Glaseck im Glückstädter Zuchthaus bleiben, auch weil er sich zuvor schon andere Dinge zu Schulden hatte kommen lassen. Und Peter Wengel, der sich im Vorfeld auch mit dieser Akte bereits befasst hatte, konnte berichten, dass der Mann nach seiner Entlassung um Geld betteln musste, um seine Gefängniskosten zu begleichen. So wurden etwa für den Transport ins Zuchthaus 2 Reichstaler und 16 Schilling fällig, für ärztliche Hilfe weitere 2 Reichstaler.

Schließlich die Strafliste für den Bereich Olpenitz von 1880 – ein Register, das die Namen aller straffälligen Olpenitzer enthält. Insgesamt also vermachte Jürgen Ostwald stellvertretend für die Fielmann-Stiftung dem Archiv drei Akten – und das auch noch pünktlich zum 25-jährigen Dienstjubiläum des Stadtarchivars Peter Wengel. Ostwald: „Ich freue mich, dass diese Dinge nun an der richtigen Stelle sind.“ Und Peter Wengel wird sie bestimmt kein zweites Mal aus den Augen verlieren.