Gemeinderat Stoltebüll : „Steuererhöhung ist unumgänglich“

Mindereinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und Mehrkosten bei Schulen und Kitas verhindern ausgeglichenen Haushalt.

U. Köhler

23. Dezember 2019, 18:20 Uhr

Stoltebüll | „Das ist eine Situation, die wir nicht gewohnt sind“, resümierte Bürgermeister Jörg Struve angesichts des Haushaltes für 2020. Der Etat schließt laut Planung mit einem Minus von 74.500 Euro ab. Zuletzt hatte es noch einen Haushaltsüberschuss von 22.900 Euro gegeben. Doch für 2021 ist ein Minus von 32.000 Euro zu erwarten. Da werde man um eine Erhöhung der Steuerhebesätze nicht herumkommen, so Jörg Struve. Die sollte moderat erfolgen – Schritt für Schritt. Im Gespräch sind als Fernziel 340 Prozent für die Grundsteuern A und B sowie 360 Prozent für die Gewerbesteuer. Darüber wird, so der Bürgermeister, 2020 zu befinden sein. Seit Jahr und Tag sind die Steuerhebesätze auf dem gleichbleibenden und im Vergleich zu anderen Gemeinden niedrigen Niveau von 220 Prozent für die Grundsteuer A, 240 Prozent für die Grundsteuer B und 310 Prozent für die Gewerbesteuer. So könne es nicht bleiben, waren sich die Gemeindevertreter einig.

Mindereinnahmen und höhere Kosten

Den Erträgen von 955.800 Euro im Ergebnisplan stehen Aufwendungen in Höhe von 1 030 300 Euro gegenüber. Obwohl die Gemeinde im Besitz von Netz-Aktien ist, die Dividende abwerfen, machte eine Mindereinnahme von 200.000 Euro bei den Schlüsselzuweisungen alle Hoffnungen auf einen ausgeglichenen Haushalt zunichte. Hinzu kommt, dass die Kosten für Schulen und Kindergärten sowie die an Kreis und Amt zu zahlenden Umlagen unabwendbar sind. Deshalb ist eine Haushaltskonsolidierung dringend geboten.

Blühstreifen im Gemeindegebiet

In seinem Verwaltungsbericht informierte der Bürgermeister, dass er mit seiner Stellvertreterin Karen Tüxen in der Gemeinde bei Landwirten vorstellig geworden ist und nachgefragt habe, ob diese Blühstreifen anlegen könnten. Die Resonanz war durchweg positiv. Struve erklärte, dass die Gemeinde werde die Saat dafür zur Verfügung stellen, die Landwirte wählen die Flächen im gesamten Gemeindegebiet.

Was den Breitbandausbau betrifft, ist die Verlegung von Leerrohren in den Ortsteilen Stoltebüll und Vogelsang zu 95 Prozent fertig. Jetzt haben die Arbeiter aus Lettland – „eine engagierte Truppe“ – eine Pause eingelegt. Am 6. Januar geht es weiter, wird sich Ortsteil für Ortsteil durch die Gemeinde gearbeitet.

Beteiligung an der Sozialstation

Zu den Beschlüssen gehörte, dass die Gemeinde sich an der Diakonie-Sozialstation Gelting-Sörup-Steinbergkirche als Gesellschafter beteiligen und einen entsprechenden Antrag stellen will.

Große Ereignisse, wie die 50-Jahr-Feier der Gemeinde, werfen ihre Schatten voraus. Den Auftakt für eine Fülle von Veranstaltungen über das ganze Jahr verteilt bildet am Sonntag, 19. Januar, ab 16 Uhr in Wittkielhof, ein Neujahrsempfang. Und weil das ganze Geld kostet, sind dafür im Haushalt des nächsten Jahres 15.000 Euro eingeplant.