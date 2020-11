Kappeln : Statt Veranstaltungen: Familienzentrum überreicht Geschenke aus der Tüte

Um Kinder und Familien zu beschäftigen, hat sich das Familienzentrum etwas ausgedacht.

22. November 2020, 17:59 Uhr

Kappeln | Schon seit Langem können im Familienzentrum keine Treffen und Veranstaltungen mehr stattfinden. Um dennoch etwas bieten zu können, konnten sich am Wochenende 28 Familien ihre ganz persönliche Familien-Geschenk-Tüte abholen. Dafür sorgten Koordinatorin Silja Thimsen und Stella Michailidou Pavlou, Koordinatorin für Integration. „Wir wollten trotz aller Ausfälle die Familien wissen lassen, dass wir noch da sind“, sagte Silja Thimsen. Stella Michailidou Pavlou deutete an, dass ein ähnliches Projekt vielleicht im Dezember wiederholt werden könne, wenn sich Sponsoren fänden.

Mit 180 gespendeten Brötchen verteilt auf die Geschenke-Tüten sorgte die Bäckerei Brix für ein schönes Frühstück, Spielwaren Schmidt spendierte kleine Handspiele. Das Familienzentrum fügte Weiteres hinzu, etwa eine Backmischung für Muffins, eine Bastelanleitung und -material für einfache Origami und Engel, ein Becher mit Teebeuteln, Kaffee und eine Kerze. Ein Brief und eine Vorlesegeschichten rundeten das Geschenk ab. Weiterhin wurden die Familien motiviert, zu einem Herbstbingo in den Wald zu gehen und bei einem Foto-Wettbewerb mitzumachen. „Wir hoffen sehr, dass wir in der aktuellen Zeit, in der Angst und Sorgen die Stimmung trüben, einen schönen Tag schenken konnten“, sagte Thimsen.