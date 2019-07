Ehrenamt : Sportplakette für Rainer Detlefsen

Ministerpräsident Daniel Günther bedankt sich für außerordentliches Engagement des Kappelners.

Kappeln/Kiel | Am Dienstag zeichnete Ministerpräsident Daniel Günther Rainer Detlefsen in Kiel mit der Sportplakette des Landes aus. In der Laudatio dankte Günther ihm für seinen beachtlichen Einsatz: Detlefsen ist seit 14 Jahren Vorsitzender des Kreissportverbandes Schleswig-Flensburg und vertritt darin 235 Vereine. Mit 16 Jahren begann er im Ehrenamt als Spartenleiter Leichtathletik beim TSV Kappeln und übernahm bis 2005 den Vorsitz des Kreisleichtathletikverbandes. Er organisierte zahlreiche Veranstaltungen, darunter mit der Sportjugend Schleswig-Flensburg einmal im Jahr das Scheersbergfest. 30 Jahre lang hat er den „Lila-Eule-Crosslauf“ mitorganisiert und engagierte sich im Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit des Schleswig-Holsteinischen Leichtathletik-Verbandes.