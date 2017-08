Waldorfkindergarten Kappeln : Spatenstich: Kinder packen mit an

vergrößern 1 von 1 Foto: Bötticher 1 von 1

Pünktlich klarte der Himmel kurzfristig auf, als Rüdiger Lange, der Leiter des Waldorfkindergartens, die zahlreichen Gäste begrüßte, die trotz heftiger Regenschauer zum festlichen Ereignis gekommen waren. Den Kindern machte der Regen herzlich wenig aus. Sie waren gut gerüstet, um den ersten Spatenstich für die Erweiterung des Kindergartens gemeinsam mit den Erwachsenen zu tun. Mit bunten Regenmäntelchen und Spaten standen sie bereit und konnten es offensichtlich kaum erwarten, zur Tat zu schreiten.

In seiner kurzen Ansprache betonte Lange, wie wichtig es sei, die ersten Entwicklungsschritte der Kinder zu erleben und zu sehen, wie sie lernten, ihre Sinne zu nutzen. „Unsere Sinne sind die Fenster, mit der wir die Welt wahrnehmen.“ Diese Entwicklung soll auch im Kindergarten stattfinden. „Anfangs wurden Kinder hier erst ab vier Jahren betreut. Aber immer mehr Eltern fragten nach einem Platz für Kleinkinder“, erinnerte er sich und betonte, wie wichtig es gewesen sei, dass Wencke Peutz, die zweite Hälfte des Leitungsduos, damals gleich klar gesagt habe: „Ja, das machen wir!“ Aber es war nicht einfach, da die Räume fehlten. So wurden Stück für Stück immer neue Übergangsregelungen und Provisorien geschaffen. Büroraum und Abstellflächen wurden zu Gruppenräumen, und es wurde immer enger. Lange: „Schnell war klar, dass eine dauerhafte Lösung gefunden werden musste und damit beginnen wir jetzt.“

Und damit war endlich der „Spatenstich“ dran. Nicht nur die Kinder hatten ihre kleinen Plastikspaten dabei. Auch die Erwachsenen, die mitmachen wollten, bekamen Spaten in die Hand. Und so begann ein lustiges Gebuddel im frisch gemähten Rasen. Bürgermeister Heiko Traulsen behauptete zwar lachend eine „Rundholzallergie“ zu haben, machte dann aber mit dem nagelneuen Spaten, den er als Gastgeschenk mitgebracht hatte, doch tatkräftig mit. Er freute sich besonders, dass es nun, nach verschiedenen Überlegungen zur Nutzung bestehender Gebäude in der Nachbarschaft, einen Neubau geben wird. „Was gibt es Besseres, als in die Lütten zu investieren?“ sagte er. Die Lütten waren inzwischen schon zum Sandkasten weitergezogen, um dort nach Schätzen zu graben, während die Eltern sich dem kleinen Imbiss und den Getränken widmeten.

Alle gemeinsam freuten sich schon jetzt auf das Richtfest. Gunnar Dogs, der Architekt der geplanten Wabenstruktur mit Grasdach, in der neben Gruppenräumen auch ein heilpädagogischer Therapieraum und eine geräumige Küche vorgesehen sind, hat in seinem Terminkalender dafür Ostern 2018 notiert. Dann soll es auch erweiterte Öffnungszeiten und einen Mittagstisch für die Kinder geben. Rüdiger Lange äußerte sich hinsichtlich der Termine noch etwas zurückhaltend: „Erstmal müssen wir bauen, alles andere kommt dann Schritt für Schritt.“