Kappeln : So könnte der Heringszaun aussehen

Der Ostseedienst Jaich hat ein Modell des Neubaus auf dem Betriebsgelände errichtet – um die Flechttechnik zu üben.

von Rebecca Nordmann

11. Dezember 2020, 19:02 Uhr

Kappeln | Auf dem Gelände des Ostseedienstes Jaich steht eine besondere Teststation. Eine, die an Land etwas simuliert, was später unter Wasser passieren soll. Ingenieur Philipp Zülsdorff hat den Heringszaun aus dem Wasser geholt, genauer: Er hat das Konstrukt, das er wieder neu errichten wird, schon mal vorgebaut. Um die Tricks und Kniffe, die es braucht, um eine Jahrhunderte alte Methode wiederzubeleben, als Trockenübung zu trainieren.

Ende Oktober musste der Heringszaun-Ausleger, der in Richtung des Ellenberger Ufers zeigt, weichen. Die Deutsch-Dänische Wasserbau GmbH hat im Auftrag des Ostseedienstes diesen Teil des Kappelner Wahrzeichens aus dem Schleigrund gerissen und so Platz gemacht für seinen Neubau. Das, was jetzt noch mal mehr, mal weniger sichtbar in der Schlei dümpelt, ist der traurige Rest des zweiten Auslegers, der zum Kappelner Ufer zeigt. Auch er soll irgendwann entfernt und ersetzt werden, aber das ist noch Zukunftsmusik, deren Kosten auf mehrere Schultern verteilt werden soll.

Optisch, das hatte von Beginn an festgestanden, wird sich der Neubau des Heringszauns wieder näher am Original orientieren – in der Vergangenheit hatte er sich mehr und mehr davon wegbewegt. Konkret bedeutet das: Künftig wird er wieder einreihig im Wasser stehen, nicht mehr doppelreihig. Statt Esche kommt zertifiziertes Eukalyptusholz zum Einsatz, 30 Zentimeter im Durchmesser, und damit werden die Pfähle deutlich massiver ausfallen als zuletzt. Und sie werden länger standhalten, da sich die Bohrmuschel am Eukalyptus die Zähne ausbeißt. Das Geflecht zwischen den Pfählen besteht weiterhin aus Weide – und all das zusammengenommen birgt Herausforderungen für den Ostseedienst Jaich. Schon anlässlich der Auftragsvergabe im September hatte Geschäftsführer Nils Jaich nämlich gesagt: „Über das Flechten haben wir wirklich gegrübelt.“ Und jetzt erstmals ganz praktisch getestet.

Es sind 80 Zentimeter, die zwischen den einzelnen Pfählen jeweils überbrückt werden müssen, und in eben diesem Abstand hat Philipp Zülsdorff die vier Test-Pfähle auf dem Betriebsgelände aufgestellt. Die Test-Weidenhölzer stammen aus seinem Garten und sind bereits auf mehr als einem halben Meter Höhe um die Pfähle drumherum gebogen. Wer sie anfasst, merkt, was Zülsdorff so beschreibt: „Da ist ganz schön viel Spannung drauf.“ Ein Versprechen an die Stabilität. Zwei Mitarbeiter hatte er in den vergangenen Tagen für diesen Probeparcours abgestellt. Was sie gelernt haben? „Die Weide sollte idealerweise zweieinhalb bis drei Meter lang sein und maximal drei Zentimeter im Durchmesser haben“, erklärt Zülsdorff. „Ist sie dicker, bricht sie.“ Denn dann wird der Abstand von 80 Zentimetern, der so gering eigentlich gar nicht scheint, plötzlich zu eng, als dass sich das Weidengehölz noch geschmeidig drumherum flechten lassen würde.

Die Weide wird im überwiegend sichtbaren Teil des Heringszauns eingesetzt, darunter kommt das Geogitter ins Spiel. Auch dieses Kunststoffmaterial wird um die Pfähle herum gebogen – kommt aber schon auf Rollen geliefert an und ist zwar relativ stabil, aber schon ein bisschen „vorgebogen“. Zülsdorff sagt: „Ich gehe davon aus, dass das nicht so kompliziert wird.“ Gleichwohl steht der Probedurchgang fürs Geogitter noch aus. Am Ende, mutmaßt Philipp Zülsdorff mit Blick auf seine beiden Mitarbeiter, „werden sie richtig gute Weidenflechter sein“. Zeigen können sie das voraussichtlich ab der zweiten Januar-Woche, bis dahin soll das Eukalyptusholz aus Südafrika eintreffen.