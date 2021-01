Tiersuche : „Snikers“ Odyssee endete in Kappeln

Von Sieverstedt nach Ellenberg: Elfjähriger Rüde konnte mit intensiver Hilfe der K-9 Tiersuche Nord gefunden werden.

von Doris Smit

04. Januar 2021, 00:00 Uhr

Kappeln | Er war erschöpft, aber immerhin unverletzt. Er hatte vermutlich ohnehin kein leichtes Leben, aber die vier Wochen waren für den elf Jahre alten Mischling noch einmal ein richtige Herausforderung: Am 1. Dezember ist „Snikers“ in Sieverstedt entlaufen. Am vergangenen Wochenende konnte er in Ellenberg eingefangen und seiner Besitzerin übergeben werden.

„Wir bekamen den Anruf am 2. Dezember“, berichtet Kristina Spinler. Sie leitet die Beratungsabteilung des Vereins K-9 Tiersuche Nord und hatte gerade Dienst. Die Halterin hatte „Snikers“ gerade erst vor drei Wochen aus einem Tierheim in Polen zu sich genommen. Da er noch etwas ängstlich ist, war er auch bei diesem Spaziergang mit Sicherheitsgeschirr und zwei Leinen gesichert. Aber am Abend des 1. Dezembers erschrak der vierbeinige Senior so sehr, dass er tobte und sich schließlich losriss. „Die Flexi-Leine knallte vermutlich mehrfach hinter ihm auf den Boden, so dass er sich noch mehr in Panik geriet und sich verfolgt fühlte“, erklärte die Expertin. In solch einem Fall stelle diese Leinenart eine große Gefahr dar, denn die Tiere können dadurch leicht irgendwo hängenbleiben. „Das sind keine Leinen für Angsthunde“, warnt Kristina Spinler.

Die Halterin hat die Geschichte gleich auf Facebook gepostet. In so einem Fall, das Beste, was man machen kann, bestätigt auch die K-9-Mitarbeiterin. „Das Netzwerk ist dafür super“, hat sie die Erfahrung gemacht. So verteilen freiwillige Helfer sofort Flyer und legen Futterstellen für die flüchtigen Vierbeiner an.

Auch wenn der Verein in 70 Prozent der Anrufe schon mit professioneller Beratung helfen kann, wurde im Fall „Snikers“ gleich am 3. Dezember die Tiersuchstaffel eingesetzt. „Die Gefahr, dass er irgendwo festhängt, war zu groß“, sagt Kristina Spinler.

Los ging die Suche in Sieverstedt. Bis zum 11. Dezember wurde immer wieder die Umgebung abgesucht. Die Spur führte in ein nahe gelegenes Moor – nicht ungefährlich, da sich dort nachweislich Wildschweine aufhalten. „Wir bekamen Hilfe von der Rehkitzhilfe. Sie unterstützten die Hundestaffel mit Drohne und Wärmebildkamera – teilweise bis 1 Uhr nachts. Es gab Hinweise, dass „Snikers“ hier eine Zeit lang festhing, bevor er seine Leine durchbiss und weiterlief.

Dann gingen immer liefen immer neue Sichtungen auf. „Wir standen mit der Halterin täglich in Kontakt“, berichtet Kristina Spinler. Am 12. Dezember war der Hund in Satrup, am 13. Dezember in Ausacker, zwischendurch gab es fragliche Sichtungen, bis er am 21. Dezember sicher am Gelände der Klaus-Harms-Schule in Kappeln gesehen wurde. „Schwarzes Fell, abgemagert, blaues Sicherheitsgeschirr – die Beschreibung stimmte“, erinnert sich die Expertin. Aber tauchte „Snikers“ wieder ab. Aus Rabenkirchen-Faulück, Scheggerott und Karschau kamen die nächsten Sichtungen. „Sie rennen kilometerweit, das ist wirklich unglaublich“, so Spinler. Die für ihn angelegten Futterstellen nahm der Hund nicht an. „Es war wirklich knapp.“

Am 2. Januar 2021 muss „Snikers“ den Weg über die Schleibrücke gewagt haben. Das sei ungewöhnlich, aber an diesem Tag wurde er in Ellenberg entdeckt, berichtet die K-9-Mitarbeiterin weiter. Sie sei gerade auf einem anderen Einsatz gewesen, habe aber die Richtung sofort geändert. Ein Anruf ging ein, der Hund saß auf einem Grundstück fest, weil die Hauseigentümer unbemerkt ein elektrisches Gartentor betätigen konnten. Mit einem ihrer eigenen fünf Hunde an der Seite und etwas Futter konnte Kristina Spinler so viel Vertrauen aufbauen, dass sie nach rund 20 Minuten schließlich an „Snikers“ ran und ihn greifen konnte. Gemeinsam mit der Halterin wurde er wieder nach Hause gebracht. Inzwischen hat er sich schon wieder eingelebt. Er ist dünn, aber außer einer Darmentzündung geht es ihm gut. Der Tierarzt hat ihm ein starkes Herz bescheinigt. Die Halterin ist dem Team der Tiersuche Nord sehr dankbar: „Toll, kannte ich vorher nicht, aber kann ich nur weiterempfehlen!“

Je schneller die Meldung eingeht, desto besser: Die K-9 Tiersuche ist ein Verein, der Besitzern von entlaufenen Tieren hilft – durch Beratung oder den Einsatz der Tiersuchstaffel. Der Verein mit Sitz in Fleckeby ist für Schleswig-Holstein und den Norden Hamburg im Einsatz. Rund 20 aktive Mitglieder, sind engagiert, darunter 13 Hundeführer mit 18 geprüften Tiersuchhunden, acht Notfallberater und fünf Suchgruppenhelfer. Manche Mitglieder sind Notfallberater und Hundeführer.

www.tiersuche-nord.de, Telefon 04354-2439884