„LadyFit“ Kappeln : Silke Mohr: Überraschender Abschied

Nach 18 Jahren hat Silke Mohr ihr Fitness-Studio für Frauen in der Kappelner Innenstadt zum 1. August abgegeben.

Avatar_shz von Doris Smit

03. August 2020, 18:36 Uhr

Kappeln | Gespräche über einen Verkauf hatte es zwar schon seit Beginn des Jahres gegeben. Dass es aber nun so schnell gehen würde – das hat Silke Mohr selbst ein bisschen überrascht. Zum 1. August hat sie ihr Fitness-Studio für Frauen, das „LadyFit“ in der Schmiedestraße, verkauft.

„Am Dienstag steige ich mit meinem Mann aufs Segelboot, und dann geht es ab Richtung Dänische Südsee“, sagt Silke Mohr. Sie ist ein bisschen wehmütig. Das Handy klingelt und vibriert ständig vor sich hin. Viele Nachrichten – Bedauern und gute Wünsche – erreichen die 56-Jährige seit sich rumspricht, dass sie Kappeln verlässt – zumindest als Studiobetreiberin. „Ich bin ja nicht aus der Welt“, sagt sie. „Auch wenn ich in Süderbrarup wohne, schlägt mein Herz auch für Kappeln. Die Stadt hat so viel Potenzial.“

Vor 22 Jahren begann die ausgebildete Einzelhandel- und Fitnesskauffrau in einem Kappelner Fitness-Studio nicht nur Sport zu treiben, sondern auch zu arbeiten. Sie gab Kurse, übernahm Tresendienst und Kinderbetreuung. „In dieser Zeit hatte ich in vier Jahren sieben verschiedene Chefs“, sagt sie und lacht. Gemeinsam mit einer Kollegin hatte sie daher die Idee, sich selbstständig zu machen. Fast zeitgleich wollte Ingrid Hucke ihr kleines Studio für Frauen in der Schmiedestraße aufgeben. Silke Mohr und ihre Kollegin schlugen zu, übernahmen den Betrieb und gründeten das „LadyFit“. Als die Kollegin nach gut einem Jahr wieder ausstieg, stand Silke Mohr vor der Entscheidung: weitermachen oder aufgeben? Sie entschied sich fürs Weitermachen, investierte Zeit und Arbeit, Geld und Mühe. Es wurde umgebaut und erweitert, aus den zwei Kursen wurden mehr als 40, darunter eine komplette Ballettschule, Pilates, Bauch-Beine-Po und Zumba. Vor drei Jahren mietete Silke Mohr die ehemalige Werkstatt des Sanitätshauses Hildebrandt hinzu und richtete einen Wellness-Bereich mit Sauna, Rotlicht und Massagen ein. Die Mitgliederzahlen stiegen stetig. „Die Jüngste ist drei Jahre alt, die Älteste inzwischen 92“, berichtet sie. Zwischen tänzerischer Früherziehung und Hockergymnastik liegt die Spanne von 89 Jahren.

Unterstützt wurde sie in all den Jahren von ihrer Familie – ihrem Mann, aber auch ihren Söhnen Flemming und Lasse, heute 26 und 23 Jahre alt. „Sie haben bei allem, was ich getan habe, immer hinter mir gestanden“, sagt sie dankbar.

Dass ihr der Abschied jetzt nicht leicht fällt, ist Silke Mohr aber anzusehen. „Ich habe so ein tolles Team und so tolle Mitglieder“, sagt sie. „Das gute Miteinander hat uns ausgezeichnet“, ergänzt sie. Viele der Trainerinnen seien die ganzen 18 Jahre bei ihr gewesen, zum Beispiel auch ihre Vorgängerin Ingrid Hucke. Wenn Silke Mohr in Kappeln etwas auf die Beine stellen wollte, waren immer alle zur Stelle. „Da war dieses Wir-Gefühl. Es hat nie jemand gefragt, was wir dafür kriegen.“

Das zeigte sich zum Beispiel, als sie alle gemeinsam 2018 und 2019 im Dezember den „Weihnachtswald“ auf den Deekelsenplatz zauberten. Ihre letzte Aktion – ebenfalls im Team – war die Malaktion für Kinder am vergangenen Freitag.

Ihren Nachfolgern, Meik Rothe und Michael Sörensen, wünscht sie, dass alles so klappt, wie sie es sich vorstellen. „Ich freue mich, dass sie in der schwierigen Zeit so eine Aufgabe übernehmen. Davor ziehe ich meinen Hut“, sagt sie. „Ich glaube, Fitness wird nach Corona nicht mehr so sein wie vorher“, ergänzt sie. Die Übergabe des Geschäfts sei ursprünglich für Ende des Jahres geplant gewesen, aber ihre Nachfolger wollten den Herbst als Einstieg mitnehmen, deshalb sei es am Ende so schnell gegangen.

Und nun? „Ich sage, ich mache erstmal vier Wochen nix, mein Mann glaubt das nicht.“ Sie lacht – und zögert. „Ich bin auch nicht sicher, ob ich das schaffe.“ Silke Mohr ist offen für etwas Neues. „Ich glaube, die neuen Aufgaben kommen schon zu mir. Ich bin bereit für alles Mögliche.“