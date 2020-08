Bücherei-Neubau in Kappeln : Sigrid Lorenzen plant ein Bürgerbegehren

Sigrid Lorenzen will Unterschriften gegen den Neubau der Stadtbücherei am Deekelsenplatz sammeln.

von Rebecca Nordmann

23. August 2020, 17:41 Uhr

Kappeln | Wenn die Stadtvertreter heute Abend dazu aufgefordert sind, den Neubau der Bücherei am Deekelsenplatz zu beschließen, hat Sigrid Lorenzen bereits die ersten Schritte für ein Bürgerbegehren eingeleitet. Die Kappelnerin will sich gegen den geplanten Neubau an eben dieser Stelle wehren, und dass sie das auf dem Wege eines Bürgerbegehrens vorhat, hat sie dem Bürgermeister gegenüber bereits schriftlich angekündigt.

Sowohl die vergangene Hauptausschusssitzung vor zwei Wochen als auch die Bauausschusssitzung vor einer Woche hatte Sigrid Lorenzen dafür genutzt, um in der Einwohnerfragestunde die Kommunalpolitiker dazu zu bewegen, ihr Bestreben, die neue Stadtbücherei auf dem Parkplatz zwischen Querstraße und Deekelsenplatz zu errichten, noch einmal zu überdenken. Sie hatte auch in beiden Fällen erklärt, nicht auf ein Bürgerbegehren, das in einen Bürgerentscheid münden kann, aus zu sein. Das hat sich nun geändert. „Ich hatte nach der Bauausschusssitzung das Gefühl, dass alle Bemühungen, alle Äußerungen von Bürgern überhaupt nicht auf fruchtbaren Boden fallen“, sagt Sigrid Lorenzen. „Ich möchte aber, dass die Bürger gehört werden.“ Am vergangenen Donnerstag hat sie daher ihr Vorhaben schriftlich gegenüber dem Bürgermeister erklärt. In einer E-Mail heißt es: „Hiermit gebe ich bekannt, in Sachen Neubau Büchereigebäude in Kappeln zwischen Querstraße und Deekelsenplatz ein Bürgerbegehren durchzuführen.“

Sigrid Lorenzen hat darüber auch Bürgervorsteher Frank Nickel in Kenntnis gesetzt, beziehungsweise den Kontakt zu ihm gesucht. Nickel sagt dazu: „Wenn sich Frau Lorenzen schon diese große Arbeit macht und bei mir nachfragt, dann versuche ich zu helfen.“ So habe er ihr etwa Ansprechpartner bei der Kommunalaufsicht genannt, die beispielsweise bei der Einhaltung der erforderlichen Formalien unterstützen könnten.

Sigrid Lorenzen macht derweil deutlich, bereits in der jüngeren Vergangenheit von Bürgern viel Zuspruch und Bestätigung für ihr Anliegen und ihr Engagement erfahren zu haben. Sie betont: „Ich tue das nicht für mich.“ Vielmehr habe sie den Eindruck gewonnen, dass das, was jetzt entschieden werden soll, nicht das sei, was sich die Mehrheit der Bürger wünsche. Sie weiß allerdings auch, dass ihr nun jede Menge Arbeit bevorsteht, die sie gerne auf mehrere Schultern verteilen würde. Aber auch so gibt sie sich kämpferisch: „Ich bin 28 Jahre lang im Lohnsteuerhilfeverein für meine Mitglieder gegenüber dem Finanzamt aufgetreten. Ich habe keine Scheu vor Behörden.“