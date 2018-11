Green Screen in Kappeln : Sie wählen den schönsten Naturfilm

Am 19. August macht das „Green Screen“-Festival wieder in den „Capitol-Lichtspielen“ Station.

von rn

09. August 2018, 07:00 Uhr

Naturfilme zeigen atemberaubende Schönheit, zugleich zeigen sie aber auch oft, wie verletzlich diese Schönheit ist, wie sehr der Mensch bedroht, was über unvorstellbar lange Zeiträume unzerstörbar schien.

So wird es auch am Sonntag, 19. August, wieder sein, wenn das Eckernförder Naturfilm-Festival „Green Screen“ in Kappeln Station macht. Ab 11 Uhr sind in den „Capitol-Lichtspielen“, Poststraße 10, wieder drei Filme von jeweils rund 50 Minuten Länge zu sehen, und die Leser des Schlei Boten sind eingeladen, ihren persönlichen Favoriten zu wählen. Gemeinsam mit den Lesern der übrigen Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (sh:z) bestimmen sie den Gewinner des sh:z-Publikumspreises. Carmen Schrief und Michael Wittkowski, die beiden Betreiber der „Capitol-Lichtspiele, stellt dafür ihren Kinosaal zur Verfügung, sodass insgesamt 105 Leserinnen und Leser dabei sein können. Der Eintritt ist frei.

Und das sind die drei Filme, die diesmal gezeigt werden:

>„Auf Wiedersehen Eisbär – Mein Leben auf Spitzbergen“(Regie: Asgeir Helgestad): Seit 20 Jahren ist das arktische Inselreich von Spitzbergen die zweite Heimat des Norwegers Asgeir Helgestad. Als Naturfilmer zieht es ihn immer wieder zu dem abgelegenen Archipel im Nordpolarmeer mit seinem erstaunlichen Licht, der weiten Landschaft und dem Gefühl, allein mit der Natur zu sein. 2013 begegnet Asgeir Helgestad zwei kleinen Eisbären und ihrer fürsorglichen Mutter. In den nächsten vier Jahren sucht er immer wieder nach ihr und ihren Jungen. Doch mit steigenden Temperaturen sorgt der Klimawandel für dramatische Änderungen im Lebensraum der Eisbärenfamilie.

> „Der Kleine Panda – verborgen im Himalaya“ (Regie: Axel Gebauer): Der Große Panda ist weltberühmt. Nur wenige kennen hingegen den Kleinen oder auch Roten Panda, der zu den schönsten Tieren der Welt zählt. Verborgen in den Bambusdschungeln des Himalaya führt der Kleine Panda ein verstecktes Leben, das bisher nur selten gefilmt werden konnte. Der Film folgt einem Weibchen bei der Aufzucht seiner Tochter und zeigt die farbenprächtige Tier- und Pflanzenwelt zwischen Nepal, Bhutan und Sikkim.

>„Wunderwelt Schweiz – Das Tessin“ (Regie: Mi-Yong Brehm): Von der rauen Bergwelt der Tessiner Hochalpen bis ins liebliche Muggiotal im südlichsten Teil des Tessins steckt kein anderer Kanton der Schweiz so voller Kontraste. Der Film zeigt in farbenprächtigen Bildern die ganze Vielfalt des Tessins. Herausragende Tieraufnahmen wie die Balztänze der Haubentaucher oder die Flugkünste der Rauchschwalben lassen den Zuschauer staunen und entführen ihn in eine der zauberhaftesten Regionen der Schweiz.

Der Sieger des Publikumspreises wird im Rahmen des „Green Screen“-Festivals in Eckernförde bekanntgegeben, das in diesem Jahr vom 12. bis zum 16. September stattfindet. An sieben Orten in der Stadt werden rund 100 Filme gezeigt, die von einer Jury ausgewählt wurden (Mehr auf www.greenscreen-festival.de).

Wer sich einen Platz für die „Green Screen“-Filmvorführung am Sonntag, 19. August, ab 11 Uhr im „Capitol“ sichern möchte, holte sich am Donnerstagnachmittag, 9. August, ab 14 Uhr seine Eintrittskarten, die gleichzeitig Stimmzettel sind, in der Geschäftsstelle des Schlei Boten, Schmiedestraße 11 in Kappeln, ab. Pro Person werden maximal zwei Karten ausgegeben.