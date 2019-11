bummel durch Arnis : Sie planen den Arnisser Advent

Künstler und Gewerbetreibende laden zu einem vorweihnachtlichen Spaziergang in Werkstätten, Ateliers und Geschäfte ein.

von Doris Smit

14. November 2019, 19:52 Uhr

Arnis | Durch malerische Straßen schlendern und Weihnachtsatmosphäre schnuppern – dazu eignet sich ein Besuch beim Arnisser Advent besonders gut. Zum 13. Mal laden Künstler und Gewerbetreibende in Arnis am 30. November und 1. Dezember dazu ein, in die Ateliers, Werkstätten und Geschäfte zu schauen. Geöffnet ist am ersten Adventswochenende von 11 bis 18 Uhr. Die Chancen, hier ein besonderes Weihnachtsgeschenk zu finden, stehen gut.

Kunst und Handwerk

Kunst und Handwerk, Traditionelles und Modernes, Edles und Originelles wird beim Arnisser Advent angeboten. Die Zahl der Teilnehmer wächst jedes Jahr ein bisschen und alle sind sich einige, dass ihr Wochenende kein Weihnachtsmarkt und kein Basar sein soll. Mit dabei ist auch in diesem Jahr Anja Jaich mit ihrem Geschäft, in dem sie Stoffe, Bänder, individuelles Nähzubehör und fertige „Lieblingsstücke“ verkauft. Andrea Regener freut sich auf Besucher in ihrem Atelier „Line A“, in dem Mode nach Maß entsteht. „Ich mag es, mit den Besuchern direkt dort, wo ich arbeite, ins Gespräch zu kommen“, sagt sie.

Rum aus sieben Ländern

Geschenke für Genießer bietet wieder die Rum-Hökerei von Anette Steinhäußer und Alfons Himbert. Die beiden importieren Rumsorten aus sieben Ländern in der Karibik und in Mittel- und Südamerika und füllen sie naturbelassen ab. Hier in Arnis können sie probiert und gekauft werden. Auch Gin und Arnisser Kräuterbitter gehören zum Sortiment.

Arnisser Handarbeit bieten Rudi und Gesine Piotter in ihrer Töpferei an. Gebrauchskeramik ist der Schwerpunkt, aber im Laden zur Töpferei gibt es auch Kerzen, Bücher und Kalender. „Einzelstücke“ aus Ton und Holz gibt es bei Gisela Schütte und Kai Wimmer. Schütte gestaltet Keramikskulpturen in Aufbautechnik, Schalen, Kugeln, Wasserspiele und Lichtobjekte. Bildhauer Kai Wimmer arbeitet mit heimischen Hölzer und lässt Skulpturen und Reliefs entstehen. Die Lütt Arnis Butik von Andrea Bögel ist ein sogenannter „Concept Store“ – heißt hier gibt es eine ungewöhnliche Kombination aus Mode, Taschen, Schmuck und Deko hochwertiger Marken.

Schmuck und Nachhaltiges

Besonders ungewöhnliche Schmuckunikate gibt es im Atelier von Dorte Jaich. Aus Fundstücken, Mitbringseln aus der ganzen Welt, hat sie Ketten und Armbänder kreiert. Neu im Team sind Sandra Hiller und Annette Kilch von der „Arnisser Botschaft“. Sie verstärken das Team mit Nachhaltigem, Nützlichem und Schönem, das im Einklang mit Umwelt- und Meeresschutz steht. Teile des Erlöses gehen an regionale Projekte. Bei ihnen gibt es Bienenwachstücher als Folienersatz, Mehrweg-Kaffeebecher aus Baumsaft, Brotbeutel aus Öko-Baumwolle oder Armbänder aus Geisternetzen.

Kulinarisches Angebot

Das kulinarische Angebot hat sich erweitert. Belinda und Volker Specht öffnen an beiden Tagen um 12 Uhr und bieten neben Grünkohl weiter „feinheimische“ Spezialitäten von der Tageskarte.

Zu Torte und Kaffee laden Christina van Baalen-Krabow und Elke Horn jeweils von 12 bis 18 Uhr ins Wintercafé ein.

Die Rumhökerei öffnet ihre Hafenkantine und hat Pizza, Hotdog, Waffeln und Co. im Angebot. Ira und Jan Fischer von der Strandhalle 54 laden im Dezember zum „Hüttenzauber“ ein.

Parken ist an diesen beiden Tagen auf dem Parkplatz vor der Stadt kostenlos.

Die Adressen: „Arnisser Botschaft“, Nachhaltiges Schönes, Sandra Hiller und Annette Kilch, Lange Straße 1;„LineA“-Mode nach Maß, Andrea Regener, Lange Straße 19; Malerei und Schmuck: Dorte Jaich, Lange Straße 25; „Töpferei Arnis“, Gesine Piotter, Lange Straße 38; „Kleine Oase“, „Lütt Arnis Butik“, Andrea Bögel, Lange Straße 82; „Stars & Freckles“, Anja Jaich, Lange Straße 87;„Einzelstück“, Skulpturen aus Holz und Keramik, Gisela Schütte und Kai Wimmer, Lange Straße 90; „Rum-Hökerei“, Anette Steinhäußer und Alfons Himbert, Strandweg 124.

Kulinarisches gibt es neben der Schleibäckerei Carstensen auch bei: Spechts Speisewirtschaft, Friedenshöher Straße 6, Grödersby; Arnisser Wintercafé, Lange Straße 73; Strandhalle 54, Strandweg 123.