Bronzefigur in Kappeln : Sie heißt Elli

Seit Februar steht die Fischersfrau am Ellenberger Schleiufer. Mit Hilfe unserer Leser hat die Figur nun einen Namen erhalten.

von rn

07. April 2018, 08:00 Uhr

Als die drei gestern Mittag in der Redaktion erschienen, stand die Entscheidung fest. „Stine“, so sollte die Fischersfrau heißen. Anfang Februar hatten Werner J. Callsen, sein Sohn Claudius und dessen Partnerin Livia Zanella die bronzene Figur am Schleiufer aufgestellt und der Stadt als Geschenk überlassen. Sie wollten damit dem Rotary-Fischer auf der gegenüberliegenden Seite ein Pendant geben. Und zeitgleich hatten der Schlei Bote und Familie Callsen die Bürger dazu aufgerufen, sich einen Namen für die Fischerin zu überlegen. Mehr als 60 E-Mails, außerdem Anrufe und handschriftliche Zettel erreichten die Redaktion, manche davon hatten gleich eine ganze Fülle an Namensvorschlägen parat. Weit vorne lag „Stine“ – ein Name, der auch bei Callsens auf Gefallen stieß und der es werden sollte – bis gestern Mittag.

Werner J. und Claudius Callsen saßen gemeinsam mit Livia Zanella am runden Tisch, stöberten in den ausgedruckten E-Mails und waren gleichermaßen beeindruckt und berührt. „Ich hätte nie gedacht, dass so viele Vorschläge kommen“, sagte Werner J. Callsen. „Das ist gewaltig.“ Claudius Callsen las eine Mail des Krankenpflegeverbands Ostangeln vor, deren Gäste der Tagespflege Sozialstation Gelting hatten gleich sechs Vorschläge eingereicht, die Namensliste der Kreativgruppe 3 der Kappelner Werkstätten war noch länger. Greta, Friederike, Tine, Fanny, Jette, Sieglinde, Ilsebill, Tante Hertha, Victoria, Frieda, Agnes – insgesamt 74 verschiedene Nennungen waren in der Redaktion eingetrudelt. Livia Zanella lächelte als sie sagte: „Es ist total schön, dass sich so viele Gedanken gemacht haben.“

Und ein Gedanke setzte sich dann auch bei den drei Initiatoren langsam fest. „Elli“ hatte auch auf der Liste gestanden, „Ellen“ und „Ella“ als Abwandlungen. Weshalb? Weil die Fischersfrau am Ellenberger Ufer steht. Werner J. Callsens Ansicht dazu wandelte sich im Laufe weniger Minuten. „Unter dem Gesichtspunkt Ellenberg ist der Name zu gebrauchen“, gab er sich zunächst noch etwas nüchtern, um dann ein paar Augenblicke und Gedankengänge später zu betonen: „Eigentlich haut Elli mich um, der Name hat etwas. Wegen Ellenberg.“ Und Livia Zanella dachte ein bisschen weiter: „Touristen können sich den Namen vielleicht leichter merken und haben so gleich einen Bezug zur Stadt.“

Und so wurde innerhalb weniger Minuten aus „Stine“ eine „Elli“. Werner J. Callsen beendete jedenfalls die Debatte mit einem „Abgemacht“. Und hat einen Wunsch: „Es wäre schön, wenn die Bauarbeiten rund um Elli fertig würden.“ Derzeit verläuft in ihrem Rücken nämlich ein tiefes Loch, an dessen Stelle ein Fußweg entstehen soll. Wer dicht an Elli herantreten möchte, hat es dann ein bisschen leichter.