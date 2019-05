Hospizdienst Nieharde : Sie bringen Menschlichkeit zurück

Hospizdienst Nieharde und Gelting feierte 15-jähriges Bestehen. Ein Zusammenschluss mit Kappelner Gruppe ist im Gespräch.

07. Mai 2019, 09:00 Uhr

Gelting | Seit 15 Jahren gibt es im Amt Geltinger Bucht den Hospizdienst Nieharde und Gelting. Für den Vorstand war das Anlass, Mitglieder, Freunde und Unterstützer zu einer Geburtstagsfeier im Wintergarten des Hotel-Restaurants „Hellas“ in Gelting einzuladen. Damit wollte sich der Hospizdienst nicht nur bedanken für die Unterstützung und Anerkennung, die er in den vergangenen 15 Jahren erfahren hat, sondern sich und seine Arbeit gleichzeitig noch ein bisschen bekannter machen.

Zur Feier konnte der Vorsitzende Joachim Nufer ein volles Haus begrüßen. Als Ehrengäste mit dabei waren Roland Repp, Vorsitzender des Hospiz- und Palliativverbandes Schleswig-Holstein, Amtsvorsteher Thomas Johannsen sowie die Bürgermeister Boris Kratz (Gelting) und Hans-Heinrich Franke (Hasselberg). In seinem Grußwort erinnerte Nufer daran, dass der Hospizverein sich die Aufgabe gestellt habe, „Menschen am Ende ihres Lebensweges mit Achtsamkeit und Zuwendung zu begegnen“. Aber: Das koste Geld, auch wenn die Arbeit ehrenamtlich erfolge. Um besser die notwendigen Mittel einwerben zu können, wurde der Hospizdienst Nieharde und Gelting gegründet. Seit vier Jahren führt Sabine Klattenhoff als Koordinatorin die Vereinsgeschäfte. So wird das Ehrenamt entlastet.

Joachim Nufer bestätigte: „Die Menschen sind froh, dass wir da sind und Schulungen und Gespräche anbieten können.“ Auch Kooperation mit Seniorenheimen bietet der Hospizverein.

Zur Hospizgruppe Kappeln hatte der Hospizdienst Nieharde und Gelting schon seit Langem enge Kontakte. Bereits 2016 fand ein gemeinsamer Qualifizierungskurs statt. Jetzt möchte die Kappelner Gruppe, die bisher rein ehrenamtlich gearbeitet hat, ebenfalls unter hauptamtlicher Führung agieren. Daher wird über eine Fusion zum nächsten Jahr nachgedacht. Darüber müssen die beiden Organisationen noch die entsprechenden Beschlüsse fassen.

Im Anschluss stellte Roland Repp in seiner Festrede die Bedeutung der professionellen und ehrenamtlichen Hospizhelfer vor. Noch im vergangenen Jahrhundert seien die meisten Menschen in schlecht ausgestatteten Krankenhäusern gestorben. Repp: „Und sie wurden oft unbegleitet ins Badezimmer geschoben.“ 1961 wurde schließlich das erste Hospiz in England eingerichtet. In den 80er-Jahren entstanden erste Hospizgruppen in Deutschland, 1989 dann die erste in Schleswig-Holstein, genauer in Rendsburg. Repp: „Diese Gruppen brachten die Menschlichkeit wieder zurück in die Krankenhäuser, die verloren gegangen war.“ Die Sterbebegleitung könne aber nur Ergänzung und nicht Ersatz der Palliativmedizin sein, erklärte der Festredner: „Hospiz und Palliativmedizin sind ein Team. Beides wird gebraucht.“

Amtsvorsteher Thomas Johannsen lobte die Arbeit des Hospizvereins. „Es ist eine christliche Aufgabe, die Menschen auf ihrer letzten Etappe nicht allein zu lassen“ sagte er. Boris Kratz hatte aber das Versprechen mitgebracht, dem Verein immer zur Seite stehen zu wollen. „Ihr seid Menschen, die wir brauchen. Und deshalb bin ich bei meinem ersten Kontakt Mitglied der Hospizgruppe geworden.“

Im Anschluss an den offiziellen Teil konnten sich die Anwesenden am Mittagsbüfett für den folgenden unterhaltsamen Teil zu stärken. Der begann mit Bauchredner, Jörg Jará. Eine halbe Stunde lang strapazierte er die Lachmuskeln. Anschließend trat der „Querdenker mit institutionalisiertem Hintergrund“, Stefan Schwarck, auf. Der Kieler Bühnenpoet begeisterte mit eigenen Texten. Die musikalische Begleitung der gesamten Veranstaltung hatten Jonny Möller und Sylwia Timoti übernommen.