TSV Kappeln : Seit sieben Jahrzehnten im Sportverein

Der TSV Kappeln zieht eine positive Bilanz zur Jahresversammlung.

von Rebecca Nordmann

28. März 2018, 17:59 Uhr

Der TSV Kappeln von 1876 hat finanziell und sportlich ein erfolgreiches Jahr 2017 hinter sich. Das berichtete die Vorsitzende Dagmar Ungethüm-Ancker während der Jahresversammlung im Sportheim. Von rund 1500 Mitgliedern waren mehr als 60 gekommen. Als Mitglieder und als Ehrengäste waren auch der stellvertretende Bürgervorsteher Helmut Schulz, Bürgermeister Heiko Traulsen und der Vorsitzende des Kreissportverbandes, Rainer Detlefsen , dabei.

Die Stadt werde den TSV weiter unterstützen, versprach Helmut Schulz – ein positives Signal, das Rainer Detlefsen begrüßte, insbesondere mit Blick auf fehlende Übungsleiter. Einen Grund dafür sah er in der Bezahlung. „5 Euro pro Stunde – das reicht nicht.“ Daneben sei die neue EU-Datenschutzregelung eine Herausforderung für Vereine. Sie brauchen ab Mai einen Datenschutzbeauftragten.

In ihrem Bericht blickte die Vorsitzende auf die Höhepunkte des Jahres zurück, darunter der Kinderfasching, an dem 250 Jungs und Mädchen mit ihren Eltern und Großeltern teilnahmen, insgesamt mehr als 600 Personen. Weiter erinnerte sie an das Wintercamp der Ruderabteilung mit mehr als 100 Teilnehmern. Dann gab es noch den „Ball des Sports“ im Februar. Die Alte Maschinenhalle war ausverkauft, bis in den Morgen wurde getanzt. Zu Pfingsten war die Fußballschule „FC Rabauken St. Pauli“ mit vier Trainern in Kappeln zu Gast. Über 60 Jungen und Mädchen bis 16 Jahre nutzten die Chance, ein langes Wochenende mit „Fußball satt“ zu erleben – angeleitet von professionellen Trainern. Dieses Angebot wird 2018 wiederholt. So auch das „Firmencup-Turnier“ am 14. Juli.

850 Teilnehmer waren beim elften Stadtlauf „Kappeln rund“ dabei, 70 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren beim 14. „Kleine Kleckse Lager“. Beide Veranstaltungen wird es auch im laufenden Jahr wieder geben. Die Reihe der Großveranstaltungen endete mit dem „Lila-Eule-Crosslauf“ Ende November. Die letzte Veranstaltung im Vereinsjahr war die „SMS Show“ in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule. 100 aktive Sportler begeisterten über 300 Besucher mit ihren Vorführungen.

Auch sportlich lief es im Verein gut, berichtete die Vorsitzende, die sich für das neue Jahr viel vorgenommen hat: Die Restarbeiten in und um das Vereinsheim müssen erledigt, die Flutlichtanlage muss auf LED-Licht umgestellt werden und der B-Platz, wenn möglich, Kunstrasen erhalten. Ganz besonders liegt dem Vorstand am Herzen, das Vereinsheim stärker zu beleben. Deshalb wurden bereits zwei Dart-Geräte installiert. Auch die Trainer- und Übungsleiterausbildung soll verstärkt werden. So ist es gut, dass der Kassenbericht positiv ausfiel: Ein Plus von knapp 8320 Euro erwirtschaftete der Verein 2018. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Einstimmig verliefen auch die Wahlen. Wiedergewählt wurden die Vorsitzende Dagmar Ungethüm-Ancker, Kassenwart Klaus Blöcker, Sportwart Andreas Isaack, Schriftwartin Susann Schwensen und Beisitzerin Bruni Wellhausen. Die in der Jugendversammlung neu gewählte Jugendwartin Nine Böhrensen, die sich in der Mitgliederversammlung vorstellte, wurde einstimmig im Amt bestätigt.

Breiten Raum nahmen die Ehrungen ein. Für ihre Erfolge bei Landesmeisterschaften erhielten die Ruderer Jan-Malte Küster, Kjell Richter, Joris Michelsen und Lara Fiona Hinz die bronzene Ehrennadel, ebenso die Leichtathleten Rasmus Otzen, Charlotte Rother und Luca Züllchner. Für zehn Jahre als Spartenleiterin Turnen wurde Andrea Lampert-Kurth mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet, die goldene Ehrennadel erhielt Joachim Kalbus, der seit 19 Jahren die Handballabteilung leitet.

An langjährigen Mitgliedern wären zwölf zu ehren gewesen, anwesend waren aber nur drei. Die silberne Ehrennadel für 25-jährige Mitgliedschaft erhielt Thorsten Thaysen, die goldene Nadel Werner Barz für 40-jährige Mitgliedschaft. Dienstältestes Mitglied war Albrecht Hansen mit 70-jähriger Vereinszugehörigkeit. Da er bereits alle Nadeln besitzt, erhielt er eine Jubiläumstorte und Standing Ovations.