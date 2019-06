Alte Segelyachten in Kappeln : Segeln ist mehr als nur ein Sport

Classic Week: Rund 500 Teilnehmer segeln Regatten und erkunden auf der Suppentour die Stadt.

von shz.de

18. Juni 2019, 17:20 Uhr

Kappeln | Die Autos mussten am Montagnachmittag lange warten, als die Brücke die teilnehmenden Yachten der Classic Week passieren ließ, die an der Stadtpier und am Hafen des Arnisser Segelclubs (ASC) fest machten. 160 große und kleine segelnde Schmuckstücke waren der Einladung des Freundeskreises Klassische Yachten zu diesem maritimen Großereignis gefolgt, das seit 2006 nun zum vierten Mal stattfindet. Insgesamt zehn Tage lang, bis zum 23. Juni, gibt es Regatten und Kulturprogramm in verschiedenen Städten. Kappeln ist eines von fünf Etappenzielen.

Oliver Bahr ist mit seiner Gaffelketsch „Andromeda“ von 1923 dabei. Er gehört zu den Organisatoren der Veranstaltung. „Die Classic Week hat mit einer nächtlichen Sternfahrt nach Sonderburg begonnen“, erläuterte er. „Von dort ging es in einer Regatta nach Schleimünde. Die nächsten Etappen sind Eckernförde, Laboe und Kiel, von wo die Segler am 23. Juni die Heimreise antreten werden.“ Bahr freute sich über die insgesamt große Beteiligung und besonders über die herzliche Gastfreundschaft der Kappelner. „Hier sind auch mit Abstand die meisten Boote dabei, da viele, insbesondere viele kleinere Yachten, erst in Kappeln da zugestoßen sind.“

Die mit fast 22 Metern Länge größte teilnehmende hölzerne Schönheit war der Zwölfer „Anita“. Wegen einer Kollision im hektischen Gewühl an der Startlinie in Sonderburg legte sie nicht an der Stadtpier an, sondern lief direkt zu Mittelmanns Werft weiter, damit die Schäden schnell repariert werden konnten. Die Crew fand trotzdem, dass es „cooles Segeln“ war. Der Spinnaker konnte bis kurz vor dem Ziel oben bleiben, und sie waren die ersten im Ziel.

Allerdings wird die gesegelte Zeit bei Regatten mit dem sogenannten Yardstick in die berechnete Zeit umgewandelt. Damit werden die verschiedenen Bootsklassen und -größen nach ihrer Leistungsfähigkeit beurteilt und auch kleinere Boote, wie der Sharpie „Amsel“ von Frank Petry, bekommen eine Chance auf eine gute Platzierung.

Petry, der alleine segelt, hat seine 1950 gebaute Jolle vor ein paar Jahren in Falshöft in einem Vorgarten entdeckt und fachmännisch restauriert. Mike und Susanne Reinelt und ihre kleine Crew waren mit ihrer KR-Yawl „Nis Randers“, die seit 33 Jahren in Familienbesitz ist, sogar von Holland angereist. Für sie ist die Classic Week ein Muss. Auch Christoph von Reibnitz, einer der bekanntesten Segler Deutschlands, war mit seiner „Peter von Seestermühe“ dabei und stellte sich in die Schlange vor dem ASC, um sich ein Fischbrötchen und ein Bier abzuholen, das für jeden der fast 500 Teilnehmern bereit stand.

Nachdem der erste Ansturm bewältigt war und das „Old Time Jazz Trio“ eine Musikpause machte, begrüßte Bürgervorsteher Frank Nickel die Gäste als Landratte, wie er sagte, und witzelte über das Seglerlatein an Bord. Er konstatierte, dass Segeln nicht nur ein Sport, sondern eine Lebensphilosopie sei. „Und einen Klassiker zu segeln, ist Leidenschaft“, gab er zu.

Dann ging es auf zur Suppentour. Mit einem silbernen Löffel um den Hals machten sich die Crews auf den Weg in die Innenstadt, um sich bei einem der 13 beteiligten Restaurants einen Teller Suppe abzuholen und dadurch an einer Verlosung teilnehmen zu können. „Wir machen das, um unseren Gästen Kappeln zu zeigen“, erläuterte Claus Nissen, stellvertretender Vorsitzender des ASC, diesen traditionellen Programmpunkt. Dienstag und Mittwoch ging das umfangreiche Programm mit verschiedenen Regatten, live Musik und Siegerehrungen weiter. Dann werden die Segel wieder gesetzt für die Weiterreise nach Eckernförde, der nächsten Etappe der Classic Week.