Berufsbildungszentrum in Kappeln : Schutzvisier aus dem 3D-Drucker

Die Schüler des Berufsbildungszentrums entwerfen und fertigen Masken in der schuleigenen Werkstatt.

von Doris Smit

14. Mai 2020, 19:18 Uhr

Kappeln | Die ersten Modelle sind schon fertig – nun warten die Schüler der Berufsfachschule Technik der Außenstelle des Berufsbildungszentrums (BBZ) in Kappeln noch auf stabileres Material für die Visiere. Mit 3D-Druckern und einem Laserschneider stellen sie Gesichtsschutze her – eigentlich für den Eigenbedarf. Aber erste Anfragen sind trotzdem schon eingegangen.

Vor etwa einem Jahr wurden sie angeschafft: die beiden 3D-Drucker und der Laserschneider. „Die Lehrer sind gerade im Bereich Technik immer auf der Suche nach Neuerungen und gucken genau hin, was am Markt passiert“, erklärt BBZ-Außenstellenleiter Bernt Wellhausen. Man habe immer im Blick, die Schüler, die die Berufsfachschule I nach zwei Jahren abschließen, gut auf dem Arbeitsmarkt integrieren zu können. Der Wunsch in neue Technologien zu investieren war da, das nötige Kleingeld kam aber hauptsächlich mit Hilfe einiger Spenden zusammen: Der Verein für Talentförderung hatte kurz vor seiner Auflösung vor zwei Jahren 2000 Euro gespendet, die Awo gab 1900 Euro und der Lions-Club Kappeln war mit 1400 Euro aus dem Weihnachtskalenderkauf dabei.

Die Neuanschaffungen kommen bei den Schülern gut an, Lehrer Carsten Pieper, entwickelt spannende Projekte wie Roboterbau für die Technik-Klassen und bietet darüber hinaus für andere interessierte Schüler Enrichment-Kurse an. „Die Jugendlichen lernen die Software und können dann kreativ werden, selbst Teile entwickeln und ihre Ideen umsetzen“, sagt Wellhausen und sieht die Begeisterung, wenn die Schüler selbst etwas konstruieren dürfen. Damit werden teilweise auch Schüler erreicht, denen der Zugang zu anderen Fächern schwerfällt. Der 3D-Drucker erleichtere den Zugang zum räumlichen Denken, von der Fläche in den dreidimensionalen Raum, dazu komme die haptische Erfahrung. „Das ist eine gute Unterstützung für Mathematik“, so der Leiter.

Im Zusammenhang mit der Corona-Krise kamen die Schüler auf die Idee Schutzmasken zu fertigen. Mit verschiedenen Werkstoffen wurde experimentiert, aber für die klassische Nase-Mund-Bedeckung war der Aufwand zu groß und das Produkt am Ende zu unbequem. Aber aufgeben war auch keine Option. So entstand die Idee einen kompletten Gesichtsschutz zu konstruieren. Wellhausen: „Es ist Spuck- und Niesschutz, aber gleichzeitig sind die Augen geschützt. So ein Gesichtsschutz ist gut für alle und auch für andere Dinge nutzbar.“ Auch über Corona hinaus sei ein Einsatz, zum Beispiel in der BBZ-Lehrküche gut vorstellbar.

Etwa zwei Stunden benötigt der Drucker für die Vorrichtung, die das Visier hält – in einem Druckvorgang entstehen gleichzeitig eine größere und eine kleinere Version. Was noch fehlt, ist die stabile Scheibe. „Da ist im Moment alles ausverkauft, aber die Schüler sind ja findig.“ Sie improvisieren gerade noch mit Laminierfolie. Der Laserschneider bringt das Material in Form und versieht es mit den benötigten Befestigungslöchern. Die 3D-Drucker sind bereits fleißig im Einsatz, und sobald die Folien kommen, können die Visiere komplettiert werden. Für den Handel sind die selbst-kreierten Gesichtsvisiere allerdings nicht gedacht. „Wir produzieren für den Eigenbedarf und werden nicht in die Serienproduktion gehen“, sagt Wellhausen und lacht. Dabei gibt es schon die ersten Anfragen: Die Werkakademien des Jobcenter Schleswig-Flensburg würden gern Visiere abnehmen.