Maasholm : Schumacherbrücke wird im November eingeweiht

Die neue Schumacherbrücke in Maasholm kostet 2,5 Millionen Euro – und wird später eröffnet als geplant.

von uk

19. Oktober 2018, 18:23 Uhr

Die Fertigstellung der neuen Schumacherbrücke hat sich deutlich verzögert. Für die Einweihung war zunächst Mitte Mai angepeilt, dann Anfang Juli. Als neuer Termin steht nun der 17. November fest. Verbunden mit der Brückeneinweihung ist die Taufe des neuen Seenotrettungskreuzers. Die jedoch ist für die Maasholmer mit einem Wermutstropfen verbunden, denn: Standort des neuen Schiffes mit einer hauptamtlichen Crew wird nicht die Schlei-Gemeinde sein, sondern Olpenitz. In Maasholm bleibt die Freiwilligen-Station der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS).

In der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung war Bürgermeister Kay-Uwe Andresen die Erleichterung über die Fertigstellung des Brückenneubaus anzumerken. Ihn erstaune die „Robustheit“ der neuen Brücke mit ihrer Betonoberfläche. Was die Kosten betrifft, sprach der Bürgermeister von mittlerweile 2,5 Millionen Euro. „Gefördert wird der Neubau“, so Andresen, „mit deutlich über eine Million Euro durch die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe ,Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur‘“. Mitfinanzierer ist die Gemeinde, und da muss sie tief in den kommunalen Geldbeutel greifen.

Nachdem die seit 1991 unter Denkmalschutz stehenden ortsbildprägenden Kahnstellen, die 2011 und 2012 für 700.000 Euro aufwändig mit Fördermitteln saniert wurden, zu Fall fürs Gericht geworden sind, treibt dieses Thema die Kommunalpolitiker weiter um. Schon bald nach der damaligen Sanierung wurden Schäden festgestellt, die behoben werden müssen. Unlängst gab es Gespräche mit dem Förderer, der wissen will, wie es um die Zukunft der Kahnstellen bestellt sei. Für die Kommunalpolitiker steht fest, dass sie erhalten bleiben und in einen optimalen Zustand versetzt werden müssen. Laut Gerichtsurteil geht es um einen Streitwert von 211.000 Euro. Nun ist eine Schadensanalyse erforderlich und da fürchtet Andresen, dass die „Kosten abrauschen“. Die Instandsetzung wird teuer werden und im Hafen-Wirtschaftsplan zu Buche schlagen – ebenso wie die Eigenbeteiligung für den Schumacherbrücken-Neubau. Nun wird auf Instandsetzungs-Vorschläge gewartet.

Während der Einwohnerfragestunde beklagten Bürger nicht nur dunkle Ecken in der Gemeinde, sondern auch zu schnelles Fahren auf der Straße von Wormshöft nach Maasholm. Die Gemeindevertreter notierten sich, was beanstandet worden war und wollen prüfen, wo sich etwas tun lässt.