Gemeinschaftsschule an der Schlei in Kappeln : Schulanbau – mit oder ohne Abriss?

Im Schulverband gibt es Kritik an der Einbindung des „Bunten Hauses“ bei der Erweiterung der Gemeinschaftsschule.

von Rebecca Nordmann

02. Juli 2020, 18:04 Uhr

Kappeln | Der geplante Anbau an die Gemeinschaftsschule rückt langsam aber sicher näher. Zwar legte sich der Nahbereichschulverband als Schulträger anlässlich seiner jüngsten Sitzung nicht auf eine konkrete Bauvariante fest. Zudem blickten einige Mitglieder kritisch auf die Idee, das „Bunte Haus“ in die Planung einzubeziehen. Man einigte sich aber darauf, potenziellen Planern bestimmte Vorgaben zu machen und schließlich deren daraus entwickelte Vorschläge abzuwarten.

Der Arbeitskreis des Schulverbands hatte Vorarbeit geleistet. Der kleine Zusammenschluss aus Vertretern der Schule und des Verbands hatte sich mit mehreren Anbau-Varianten befasst und sich schließlich mehrheitlich für den Abriss eines Gebäudetraktes und den Aufbau neuer Räume ausgesprochen, die das Hauptgebäude mit der Mensa über zwei Geschosse miteinander verbinden. Parallel dazu sollte geprüft werden, inwieweit das „Bunte Haus“ Raumbedarf ersetzen, sodass der Anbau unterm Strich kleiner ausfallen kann. Diskutiert wurde zusätzlich eine Version ohne Traktabriss, stattdessen mit Anbau an den vorhandenen Gebäudeteil.

Für den Schulverband lagen nun erstmals Zahlen auf dem Tisch, die das Bauamt grob kalkuliert hatte. Demnach stehen geschätzte 4,4 Millionen Euro für den Anbau an die alte Substanz ohne Abriss geschätzten 8,6 Millionen Euro für den Aufbau neuer Räume mit vorangehendem Abriss gegenüber. Silva Schröder vom Bauamt erklärte dazu: „Der Schule fehlen etwa 1100 Quadratmeter. Wenn wir abreißen, müssen wir aber zusätzlich die dann wegfallenden rund 1000 Quadratmeter ergänzen – insgesamt also über 2000 Quadratmeter.“

Kosten für einen eventuellen Umbau des „Bunten Hauses“ lagen nicht vor. Schröder sprach allerdings davon, dass die Räume in der jetzigen Form als Unterrichtsräume nicht geeignet seien, vielleicht aber als Nebenräume. Sie machte zudem darauf aufmerksam, dass es sich um ein altes Gebäude handle, dessen Wirtschaftlichkeit zumindest fragwürdig sei.

Überhaupt „Buntes Haus“: Kappelns Stadtvertreter Helmut Schulz räumte ein, „verwundert“ gewesen zu sein, dass diese Option überhaupt zur Sprache gekommen sei. „In dem Gebäude sind auch der TSV und das Jugendzentrum, nicht nur der Kindergarten, der dort irgendwann auszieht“, sagte er. Zudem sei die perspektivische Nutzung des „Bunten Hauses“ noch gar nicht im zuständigen politischen Ausschuss diskutiert worden. Stadtvertreter Thomas Grohmann – der diese Möglichkeit ursprünglich ins Spiel gebracht hatte – bat derweil darum, sich zumindest einer Prüfung der Räume nicht zu verschließen und versprach: „Wir werden keinen Mieter rausschmeißen.“

Rabenkirchen-Faulücks Bürgermeister Peter-Martin Dreyer tat sich grundsätzlich schwer mit einer Entscheidung für oder gegen eine Anbau-Variante und kündigte an: „Ich muss meine Gemeinde fragen.“ Verbandsvorsteher Helmut Andresen versuchte, ihm die Sache etwas zu erleichtern. „Der Architekt wird mit uns weiter planen“, sagte er. „Wichtig ist nur, dass wir uns auf eine Richtung einigen.“ Und während sich Brodersbys Bürgermeister Dieter Olma dafür stark machte, so zu bauen, dass man wenigstens für 20 Jahre Ruhe habe – „damit wir nicht alle fünf Jahre flicken und am Ende mehr Geld ausgeben“ –, sprach sich Kappelns Stadtvertreter Lars Braack deutlich gegen das „Bunte Haus“ als Ergänzungsmöglichkeit aus: „Wir sollten eine Zersplitterung der Schule vermeiden.“

Bauamtsmitarbeiterin Silva Schröder eröffnete dem Schulverband schließlich noch einen anderen Weg. „Eventuell kann man es einfach dem Planer überlassen, ob es auf einen Abriss eines Gebäudeteils hinausläuft oder nicht“, sagte sie. Man könne eine kleine Auswahl an Planungsbüros kontaktieren und diese bitten – nach Ortstermin und Gesprächen –, einen Entwurf (inklusive Kostenschätzung) zu erarbeiten. Mit diesen Ideen könne sich der Verband auseinandersetzen und sich dann einen Vorschlag heraussuchen. Schröder: „So müssen wir heute keine Entscheidung treffen, sondern überlassen die Sache erstmal der Kreativität der Planer.“

Schulleiterin Britta Pichatzek rief dem Verband schließlich noch einmal in Erinnerung, „dass wir am Optimalen für unsere Kinder interessiert sind“. Dem Verfahrensvorschlag des Bauamts könne sie indes zustimmen. Gegen die Stimme von Peter-Martin Dreyer einigte sich der Verband am Ende auf eben dieses Vorgehen und stellte dafür auch Geld bereit. Auf Nachfrage von Kappelns Bürgermeister Heiko Traulsen bestätigte Helmut Andresen, dass dieses Vorgehen die Prüfung des „Buntes Hauses“ einschließe.