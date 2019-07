Stöbern in Rabel : Schnäppchen und Kuriositäten

Gute Stimmung herrschte beim Dorfflohmarkt.

von shz.de

14. Juli 2019, 16:52 Uhr

Rabel | Der gestrige Dorfflohmarkt in Rabel war ein XXL-Erfolg, so dass die Freiwillige Feuerwehr und Bewohner den Straßenverkehr ordnen mussten. Das Autoaufkommen war hoch und die Parkplatzsuche beschwerlich. Das ausgezeichnete Flohmarktwetter lockte zahlreiche Bewohner aus ihren Häusern, um auf den Wegen, Straßenränder, Wiesen, Carports, Garagen und Vorplätze ihre aussortierten Gebraucht-Waren anzubieten. Ob Boots- und Anglerzubehör, Werkzeug, Kleintier- und Pferdezubehör, Sportgeräte, Kleinmöbel, Lampen, Wandbilder, exquisite Antiquitäten direkt aus dem Haus, Deko, Schmuck, Spielzeug, Kleidung oder Geschirr, das große Angebot bescherte den Besuchern, was das Herz begehrte zu Schnäppchenpreisen. Zufrieden und mit vollgepackten Taschen erholten sich die Besucher in verschiedenen Gärten bei Kaffee, Kuchen und Crêpes oder Pommes, Wurst und Burgunderbrötchen. Einige nahmen gern auch Gemüse oder Pflanzen aus dem Garten, selbstgemachte Marmelade, Honig oder geräucherten Fisch mit nach Hause. Wie üblich tauchten auch einige Kuriositäten auf, wie ein großer, länglicher Tisch-Kerzenleuchter, der kaum in ein normales Haus passt oder eine ein Meter hohe Geisha aus Holz, die als Taschenständer diente. Zwei Frauen trugen je einen sehr echt aussehenden riesigen „Felsenstein“ über dem Kopf zum Auto und ernteten bewundernde Blicke.