Wintereinbruch in Kappeln : Schlitten ... verzweifelt gesucht!

Bei Spielwaren Schmidt in der Innenstadt sind sie fast vergriffen – Hagebaumarkt hat Nachschub bekommen.

Avatar_shz von Doris Smit

09. Februar 2021, 09:55 Uhr

Kappeln | So viele Winter hat es sie nicht gebraucht, und nun ist plötzlich die Nachfrage groß: Der gute alte Holzschlitten ist gerade wieder sehr gefragt. Gut, wenn noch irgendwo einer im Keller oder in der Gartenlaube auf seinen Einsatz gewartet hat. Falls nicht wird auf Ebay und anderen Internet-Verkaufsplattformen intensiv gesucht.

„Ausverkauft“, sagt Helga Thurau von Fahrrad und Spielwaren Schmidt in der Schmiedestraße. Keine Holzschlitten mehr da, sagt sie und lacht. „Es wurde und wird wirklich sehr viel nachgefragt“, berichtet sie. Nun seien bei ihr nur noch einige Teller- und Po-Rutscher übrig. Auch die lenkbaren Bobs und die kombinierten Schwimm- und Rodelbretter sind inzwischen vergriffen. „Früher hatten wir immer zehn bis 15 Holzschlitten am Lager“, sagt die Inhaberin. Da die Winter in den vergangenen Jahren keinen Schnee mit sich gebracht hatten, wurden am Ende nur noch vier oder fünf vorgehalten. Die waren schnell weg, als jetzt die entscheidende Wetterprognose kam. Und Helga Thurau freut sich über den Run auf die Schlitten. „Endlich mal etwas Positives in dieser Zeit“, sagt sie. „So schaffe ich es mal, den Lagerbestand abzubauen.“ In diesem Winter wird sie nicht mehr nachbestellen. „Wir würden auch gar nichts mehr bekommen“, sagt sie. Wer noch einen Po-Rutscher braucht, kann ihn online oder telefonisch bestellen und nach Terminbestätigung abholen.

So wird es auch im Hagebaumarkt Kappeln gehandhabt, denn hier ist am Montag noch ein Schwung Holzschlitten angekommen, wie eine Mitarbeiterin auf Nachfrage mitteilte. Anrufen oder online bestellen und dann in einem bestimmten Zeitfenster abholen, ist auch hier möglich. Der Holzschlitten ist für 79,90 Euro zu haben – solange der Vorrat reicht.

shop.schmidt-kappeln.de, Telefon 04642/3606; info.kappeln@hagebaumarktnord.de, Telefon 04642/9214 30