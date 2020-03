Corona in Kappeln : Schlei Bote schließt das Kundencenter

Das Kundencenter des Schlei Boten ist derzeit nur telefonisch oder per E-Mail erreichbar.

17. März 2020, 12:02 Uhr

Liebe Leserinnen und Leser,

das Kundencenter unserer Zeitung bleibt ab Dienstag, 17. März, geschlossen.

Kappeln | Es tut uns leid, dass wir nicht wie gewohnt für Sie geöffnet haben. Ihre Gesundheit und die unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat aktuell höchste Priorität. Wir freuen uns sehr Sie wieder begrüßen zu dürfen, sobald sich die Lage entspannt hat.

Wir sind weiterhin für Sie da!

Der Corona-Virus ist derzeit allgegenwärtig. Auch in unserer Region gibt es bereits die ersten Fälle. Gerade in dieser Zeit ist es uns wichtig, für Sie, unsere Kunden, da zu sein. Alle Services die wir Ihnen in unseren Geschäftsstellen bieten, können sie auch telefonisch, per E-Mail oder online mit uns besprechen.

Die wichtigsten Kontaktdaten:

Leserservice:

Tel: 0800 – 2050 7100

E-Mail: leserservice@shz.de

Vor Ort für Sie erreichbar:

Kundencenter.kappeln@shz.de

Tel: 04642/510

Online:

Auf unserem Online Portal „mein shz.de“ können Sie von privaten Kleinanzeigen, über Reisenachsendungen und Reklamationen alles selbst eintragen.