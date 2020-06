Lions Wettbewerb: Friedensplakate : Schiffe auf dem Weg zum Frieden

Erster Platz im Lions-Friedensplakatwettbewerb für Sonderschulen geht an die Klasse des BBZ und der Schule am Markt.

05. Juni 2020

Kappeln | Es ist eine Collage geworden, und sie strahlt in einem kräftigen Blau. Aus Papier gefaltete Schiffe voller Flaggen kreisen um die Kontinente aus Sand, sie steuern die grüne herzförmige Insel in der Mitte an.

Sieger aus 17 Teilnehmern

Das diesjährige Motto des Friedensplakatwettbewerbs lautet „Der Weg zum Frieden“ und den ersten Platz unter den 17 eingereichten Arbeiten erreichte die Kooperationsklasse des Berufsbildungszentrums (BBZ) Kappeln und der Schule am Markt in Süderbrarup. Der Wettbewerb wird vom Distrikt 111 Nord der Lions-Clubs organisiert.

Ideen zum Thema Weltfrieden

Der Friedensplakatwettbewerb wurde 1988 vom Lions Club International initiiert, damit Schulkinder die Gelegenheit bekommen, sich auf diese Weise mit dem Thema Weltfrieden auseinander zu setzen und ihre Gefühle kreativ und für andere Menschen sichtbar zum Ausdruck zu bringen. „Alljährlich nehmen etwa 600.000 Kinder aus 70 Ländern an diesem Wettbewerb teil“, berichtet die Kabinettsbeauftragte für den Friedensplakatwettbewerb, Christiane Stappert. Der Wettbewerb richte sich eigentlich an die Schüler der sechsten Klassenstufe. „Der Distrikt Nord ist der einzige von 19 Distrikten in Deutschland, der diesen Wettbewerb auch für Förderschulen durchführt.“ Für diese besonderen Schüler gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich des Alters oder der Größe der Plakate.

So kommt man gut ins Gespräch über ganz unterschiedliche Themen, auch fachübergreifend. Erik Wulff, Klassenlehrer KAV19i

Die zehn Schüler der integrativen Klasse im BBZ Kappeln und des Förderzentrums mit Schwerpunkt geistige Entwicklung, der Schule am Markt in Süderbrarup, haben sich gemeinsam mit Klassenlehrer Erik Wulff, Erzieher Tim Schreiber und der sozialpädagogischen Assistentin Julia Karst überlegt, was sie zeigen wollen. „Die Idee ist nach und nach gewachsen“, berichtet Karst nach der Urkundenverleihung, am Freitag, 5. Juni, im BBZ. „Es wurde viel diskutiert, auch politisch, am Ende waren sich alle einig, dass ein Miteinander schöner ist als wenn jeder für sich allein ist.“ Deshalb gebe es in der Mitte auch die Friedensflagge, die alle anderen Flaggen in sich vereine.

Anreiz zur Diskussion

Lehrer Wulff lobt, dass der Wettbewerb dazu beitrage, Diskussionen anzufachen. „So kommt man gut ins Gespräch über ganz unterschiedliche Themen, auch fachübergreifend“.