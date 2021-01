Kappeln : Schicken Sie uns Ihr Foto des Jahres 2020

Wir suchen besondere Szenen und Momente, die Sie mit der Kamera im vergangenen Jahr festgehalten haben.

von Rebecca Nordmann

15. Januar 2021, 15:58 Uhr

Kappeln | Ja, 2020 war ein anstrengendes Jahr. Und trotzdem bot es besondere Augenblicke, von denen Sie vielleicht auch den einen oder anderen in einem Foto festgehalten haben. Gelegenheit dazu gab es jedenfalls genug, schließlich war es draußen an der frischen Luft immer noch am einfachsten, den gebotenen Abstand zu halten. Der Schlei Bote sucht Ihr Foto des Jahres 2020 und möchte es gegebenenfalls veröffentlichen. Durchsuchen Sie den Speicher-Chip Ihrer Kamera, scrollen Sie sich durch die Bilder auf Ihrem Handy. Ganz bestimmt sind spezielle Szenen von vielleicht auch nicht ganz so bekannten Motiven dabei. Unser Leser Matthias Mau hat etwa im vergangenen August ein Gewitter nahe Schleimünde erlebt, dabei entstand diese besondere Aufnahme.

Einsendungen per E-Mail

Senden Sie Ihr Foto mit dem Betreff „Foto 2020“ an redaktion.kappeln@shz.de und schreiben Sie ein paar Sätze dazu. Die schönsten Einsendungen veröffentlichen wir in loser Reihe online und in der Zeitung.