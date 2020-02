Kaum Schäden durch STurmtief : „Sabine“ verschont Kappeln

Nur zwei kleine Einsätze für die Feuerwehr.

Avatar_shz von Doris Smit

10. Februar 2020, 17:38 Uhr

Kappeln | Flugausfälle, die Deutsche Bahn hatte kurzfristig den Fernverkehr eingestellt, und laut Unwetterwarnungen sollten die Menschen ihre Wohnungen lieber nicht verlassen. Sturmtief „Sabine“ wurde als gefährlich und verheerend angekündigt – zumindest in Kappeln und Umgebung hatten die Polizei und die Wehren am Sonntag, 9. Februar, weit weniger zu tun als zunächst befürchtet.

Von zwei Einsätzen berichtete Gemeindewehrführer Dirk Schadewaldt. „Wir mussten nach Karby, weil sich an einem Haus die Dachplatten gelöst hatten“, erklärte er auf Nachfrage des Schlei Boten. Gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Ellenberg und deren Drehleiter sei die Feuerwehr Mehlby zu dem Einsatz gefahren. Die Dachplatten waren schnell gesichert, andere wurden befestigt, dann ging es zurück nach Kappeln.

Im Hüholz war ein Baum auf die Straße gekippt, der wurde zersägt und am Straßenrand abgelegt. „Wir sind dann noch bis 20 Uhr in Bereitschaft gewesen, aber es passierte nichts mehr“, so Schadewaldt. Es gab keine verletzten Personen und keine weiteren Beschädigungen. Das bestätigte auch die Polizei Kappeln. Es sei eine ruhige Nacht gewesen. „Aus polizeilicher Sicht keine Sturm-Einsätze“, hieß es dort.

Keine Mehrarbeit brachte „Sabine“ auch für die Bauhofmitarbeiter. „Das war am Ende doch nur eine laues Lüftchen“, sagt Erwin Petersen, einer der Bauhofleiter. Nach starken Windereignissen fahren die Mitarbeiter immer die Runde, und überprüfen besonders da, wo Pappeln stehen, ob alles in Ordnung ist. Bei der Cremilk, am Museumshafen und auch in Weidefeld wurden keine Schäden festgestellt. „Nur ein paar trockene Äste auf den Straßen“, so Petersen. Auch Bernd Borkowski, Hafenmeister der Stadt Kappeln, erklärte: „Das war harmlos. Es ist nichts passiert.“ Der Wind sei ablandig, was passiere, wenn das Wasser zurückkommt, bleibe abzuwarten.

In der Innenstadt verzichteten einige Geschäfte darauf, ihre Warenständer vor die Tür zu stellen, wie Maike Lemke von „Miglia“, die nur einige unter der Markise eng am Fenster gesichert hatte. „Morgen werde ich das auch noch machen. Sicherheitshalber. Aber ich denke, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen. “