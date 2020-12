Erinnerung an Schwedisch-Lappland : Ruth und Peter Daß: Bunter Silvesterhimmel ohne Raketen

Die Kappelner erinnern sich an den Jahreswechsel in Schweden.

30. Dezember 2020, 00:00 Uhr

Kappeln/Nattavaara | Ein bisschen Unruhe hat Peter Daß schon erfasst, als ihn die Nachricht erreichte, dass im Wildnisdorf Solberget in Schwedisch-Lappland Helfer ausgefallen sind und Ersatz gesucht wird. „Am liebsten hätte ich gleich die Tasche gepackt“, sagt er, aber so ohne Weiteres alles stehen und liegen lassen – das geht halt nicht, sagt er. Aber die Erinnerungen an die vergangenen zwei Winter, die er gemeinsam mit seiner Frau Ruth dort, 20 Kilometer nördlich des Polarkreises, verbracht hat, sind sehr lebendig. Besonders bei den grauen Tagen hier rund um die Silvesternacht kommt schon ein wenig Fernweh auf. „Eigentlich möchte ich lieber sagen, es ist Heimweh“, sagt Ruth Daß.

Das Paar hat in Solberget gewohnt, es hat dort mitgearbeitet und – für Kost und Logis – die Urlaubsgäste versorgt. Besonders um Weihnachten und Silvester ist der Hof, der von einer deutschen Familie betrieben wird, gut ausgebucht. Es gibt viel zu tun, denn es gibt keinen Strom und kein fließendes Wasser, dafür aber Rentiere – und ganz viel Schnee. „Über Silvester hatten wir vollen Gästebetrieb“, beschreibt Ruth Daß.

Immer wieder passiert etwas Unvorhergesehenes, etwa, dass plötzlich große Schneemengen fallen, Gäste nicht an- oder abreisen können oder die Temperaturen auch schon mal auf unter minus 30 Grad Celsius fallen. „Wir haben dann die Gäste mit Ski- und Schlittentouren bespaßt und – ja, ehrlich – das herrliche Wetter genossen!“

Unbeschreibliches Farbenspiel

Tatsächlich könne man die Temperaturen gut aushalten: „Es ist sehr trockene Kälte, ganz anders, als unser Matsch-Winter in Schleswig-Holstein“, sagt Ruth Daß. Auch die so verpönte lange Dunkelheit war nie ein Problem für das Paar oder die Gäste. „Es wirkt alles anders. Ich denke, es liegt an der Reflexion durch den Schnee und an der geringeren Luftverschmutzung“, sagt Peter Daß. Beide erinnern sich an schöne bunte Dämmerungsphasen und an die Polarlichter.

Die Polarnacht ist die Zeit, die sich der Mensch aus dem Süden als schwarze Finsternis vorstellt. Ruth Daß

Ruth Daß sagt: „Die Polarnacht ist die Zeit, die sich der Mensch aus dem Süden als schwarze Finsternis vorstellt. In Wirklichkeit ist es eine Zeit der wunderlichsten Lichtspiele. Es ist wirklich schwer, davon zu berichten, die spielenden Lichter überfluten Himmel und Landschaft mit Farben, die in der Sprache namenlos sind. Meist beginnt es mit einem grünlichen Bogen am Nordhimmel, einem nächtlichen Regenbogen gleich. Plötzlich wirbeln Spiralen daraus nach oben, oder es fallen Schleier, wie Vorhänge nach unten. Plötzlich sind sie weg, plötzlich an einer anderen Stelle – meist grün, manchmal lila oder rot, unbeschreiblich. Und plötzlich ist alles wieder dunkle Nacht. Ich hörte einen Einheimischen sagen, er könne nicht im Süden leben, da seien die Winter so dunkel. Und so ist es.“

27 Gäste kann der Hof maximal aufnehmen, und so viele waren es in der Silvesterwoche auch, darunter eine Menge Kinder. Nachdem sie alle versorgt waren, gab es ein Festessen für die Gastgeberfamilie und die Helfer – Rentierzunge mit Rotkohl. Nun aber nicht müde werden, denn die Silvesternacht begann damit ja gerade erst. Die Rentierschlitten mussten gerichtet, die Rentiere eingespannt werden. Die Kinder durften fahren, die Erwachsenen trotteten zu Fuß hinterher – so ging es auf eine nächtliche Wanderung durch den Wald. „Es war etwas schwierig, denn im Dunkeln hatten die Renis etwas Angst, die Herde zu verlieren und wollten dicht zusammen bleiben. So hatte ich ständig ein Geweih im Rücken, während ich den Schlitten des Vordermanns an den Schienbeinen spürte“, beschreibt Ruth Daß. Die Wanderung führte über einen mit Fackeln beleuchteten Weg zu einem Platz am Hang über dem Fluss, der je nach Bedarf Grill-, Hochzeits- oder Silvesterplatz genannt wird.

Plattdeutsche Lieder am Lagerfeuer

Die Kinder hatten dort tolle Dekorationen aus Schnee und Eis gebaut, das Team hatte ein Feuer vorbereitet, und es war heißer Glögg im Topf. Dazu gab es Vanilleeis mit heißen Moltebeeren. Es wurden Geschichten vorgelesen und gesungen: Kinderlieder, der bekannte irische Reisesegen und vieles mehr. „Peter und ich holten all unsere plattdeutschen Lieder raus, wie ‚Lütt Matten‘, ‚Pastor sien Koh‘ und wie sie alle heißen. Die Gäste amüsierten sich köstlich und versicherten uns, unsere Lieder seien die besten gewesen – obgleich sie kein Wort verstanden haben“, berichtet Ruth Daß und lacht.

Wünsche für das neue Jahr

Anschließend wurde es besinnlich: Kurze, gesägte Stöckchen wurden mit einem persönlichen Wunsch für das neue Jahr „aufgeladen“ und ins Feuer geworfen. Um Mitternacht kam einer der Mitarbeiter mit einer großen Glocke durch den Wald, trug ein kurzes Gedicht vor und läutete das neue Jahr ein. Danach wanderten die Familien langsam zurück zum Hof.

Für die Mitarbeiter fing jetzt das Aufräumen an, aber auch das hatte seinen Charme. „Wir spannten die Rentiere wieder an, und so kam es, dass ich in der Neujahrsnacht um halb zwei auf einem Schlitten durch den Wald sauste –vor mir fliegende Hufe und aufgewirbelter Pulverschnee, über mir der sternenübersäte Himmel, links und rechts nickende Zweige und Reste der brennenden Fackeln. Kann ein Jahr schöner beginnen?“, fragt Ruth Daß.

Auch die ersten Tage im neuen Jahr begannen mit knackigen Temperaturen und einem Ausflug in die 200 Kilometer entfernte Provinzhauptstadt Luleå. Die kleine Stadt hat einen sehenswerten Dom und eine besondere Attraktion: Sie liegt an der Mündung des Luleälv und eines weiteren Flusses direkt an der Ostsee, ist also von drei Seiten von Wasser umgeben. Das ergibt im Winter die längste Eisbahn im Norden – einmal um die Stadt herum. „Es ist ein irres Gefühl, über das gefrorene Meer zu laufen“, sagt Peter Daß.

Kein Wunder, dass bei den Beiden bei diesen Bildern Fern- (oder Heim-)weh aufkommt.